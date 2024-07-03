Липень по-одеськи: спека, клумби, хор генераторів (фоторепортаж)

Липень по-одеськи: спека, клумби, хор генераторів (фоторепортаж)

«Боже, яка спека!», – почула я неодноразово, проходячи одеськими вулицями у звичайний липневий день. Так, звичайний, бо вже багато чого зовсім-зовсім досі незвичного стало нашим сьогоденням. Так, спека, повітряні тривоги, хор генераторів, а ще краса одеських клумб і газонів.

От, думаю вкотре, що тільки-тільки нещодавно ми милувались першим листячком на деревах та кущах, а вже зовсім інша картинка: під променями сонця щось зелене пожовтіло, квіти змінюються: де вже ті проліски й інші першоцвіти?.. Про них й згадки немає…

Та ні, є чим милуватись. Он які лілії з’явились, знов таки, як багато чого, зарано. Куди природа так поспішає?..

Июль в Одессе, кустарник
Летние цветы в Одессе
Лилии в Одессе
Июль в Одессе, лилии
Летние цветы в Одессе
Одесские лилии
Лето в Одессе
Клумба в Одессе

Дивляться з фасаду ОНУ наукові діячі минулого на нас, немов питають: «Як ви, люди?».

Під гуркіт (який вже там хор?) генераторів люди поспішають хто куди. Жінки з пакетами йдуть (майже біжать) додому. Бо все вже підраховано: як світло дадуть, то треба все встигнути. Та таке купити, аби протрималось в холодильнику. Бо ж це життя наше таке: світло дали, світла немає. Як ще ті холодильники все це витримують у таку спеку?

Июль в Одессе, кафе
Июль в Одессе, цветы
Июль в Одессе, генератор
Июль в Одессе, ОНУ
Июль в Одессе, фасад ОНУ
Июль в Одессе, пустая улица
Июль в Одессе, граффити
На одесской улице в июле

Літня жінка виходить на вулицю, аби полити квіти на клумбі. Робота не така вже й легка: треба поливати, коли сонячні промені не спалюють оту живу красу.

А людей на вулицях мало: особливо це відчувається біля маленьких кав’ярень: стоять пусті столики зі стільцями, чекають, коли вечір принесе хоч трохи прохолоди.

Але ж й оптимісти зустрічаються: це ті, кому та спека до вподоби:

– На то й літо, щоб спека стояла, – каже чоловік на чергове «Боже, яка спека!».

– Ой, хоч би дощ! – чую ще одне побажання.

«Оптимісту» це бажання не до вподоби:

– Навіщо вам той дощ?.. Буде злива, почнеться потоп, і дихати стане нічим…

– А зараз є чим?

Рудий кіт прислухається до діалогу: про щось своє думає. Здається, йому спека теж не дуже подобається…

Одесситка поливает цветы
Июль в Одессе, рыжий кот
Июль в Одессе, на улице
Июль в центре Одессы
Июль в Одессе, газон
Июль по-одесски
Июль 2024 в Одессе
Лето в Одессе, цветы
На одесской улице в июле

Звичайний липневий день в Одесі зі спекою і квітами на клумбах-газонах… От тільки гуркіт генераторів… От тільки попередження в черговому ТГ-каналі про можливі прильоти… А ще треба підрахувати: як встигнути за щасливі «світлі миті» (ну це коли світло приходить до вас на деякий час) зробити те, те, те, а ще й це… До речі, в Одесі період очікування світла зветься: «Чекаємо на Світлану».

А одеські клумби-газони тим часом намагаються підняти нам настрій. Милуйтесь!..

Июль в Одессе, прохожие
Июль в Одессе, "подорожник"
Июль в Одессе, переулок Маланова
Июль в Одессе, здание
Июль в Одессе, балкон
Июль в Одессе, дерево
Одесская улица, июль 2024
Июль в центре Одессы
Июль в Одессе, лейки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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