Пекельна спека та відьомська лавка: сім миттєвостей одеського тижня

8 липня

Липнева спека у парку ім. Т.Г. Шевченка:

9 липня

Далеко не всі фонтани працюють під час воєнного стану. А ось у Куточку старої Одеси фонтанчик все ж дарує хоч трохи прохолоди.

10 липня

Одеська відьомська лавка... Може, саме час завітати?..

11 липня

Липнева спека на Привозі: кран стає справжнім «місцем сили».

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12 липня

В таке пекло на відомий дванадцятий стілець краще навіть не намагатися сісти: можна й опік отримати.

13 липня

Парк Перемоги: здається, цьому молодому богомолу спека до вподоби.

14 липня

Зазвичай ми милуємось одеськими вітринами перед Новим роком. Але літні одеські вітрини теж цікаві. Ще й на щось натякають: у цьому випадку – на шалено спекотну погоду.

Фото авторки