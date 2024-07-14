Пекельна спека та відьомська лавка: сім миттєвостей одеського тижня

Пекельна спека та відьомська лавка: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони — миттєвості тижня з 8 по 14 липня?

8 липня

Липнева спека у парку ім. Т.Г. Шевченка:

Фото дня: в парке Шеченко

9 липня

Далеко не всі фонтани працюють під час воєнного стану. А ось у Куточку старої Одеси фонтанчик все ж дарує хоч трохи прохолоди.

Фото дня: фонтан в Уголке старой Одессы

10 липня

Одеська відьомська лавка... Може, саме час завітати?..

Фото дня: ведьмина лавка

11 липня

Липнева спека на Привозі: кран стає справжнім «місцем сили».

Фото дня: место силы на Привозе

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12 липня

В таке пекло на відомий дванадцятий стілець краще навіть не намагатися сісти: можна й опік отримати.

Фото дня: 12-й стул

13 липня

Парк Перемоги: здається, цьому молодому богомолу спека до вподоби.

Фото дня: богомол из парка Победы

14 липня

Зазвичай ми милуємось одеськими вітринами перед Новим роком. Але літні одеські вітрини теж цікаві. Ще й на щось натякають: у цьому випадку – на шалено спекотну погоду.

Фото дня: летняя витрина

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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