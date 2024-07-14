Пекельна спека та відьомська лавка: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони — миттєвості тижня з 8 по 14 липня?
8 липня
Липнева спека у парку ім. Т.Г. Шевченка:
9 липня
Далеко не всі фонтани працюють під час воєнного стану. А ось у Куточку старої Одеси фонтанчик все ж дарує хоч трохи прохолоди.
10 липня
Одеська відьомська лавка... Може, саме час завітати?..
11 липня
Липнева спека на Привозі: кран стає справжнім «місцем сили».
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12 липня
В таке пекло на відомий дванадцятий стілець краще навіть не намагатися сісти: можна й опік отримати.
13 липня
Парк Перемоги: здається, цьому молодому богомолу спека до вподоби.
14 липня
Зазвичай ми милуємось одеськими вітринами перед Новим роком. Але літні одеські вітрини теж цікаві. Ще й на щось натякають: у цьому випадку – на шалено спекотну погоду.
Фото авторки