Старий-старий одеський Куточок на воєнному стані (фоторепортаж)

Старий-старий одеський Куточок на воєнному стані (фоторепортаж)

Куточок старої Одеси… Зараз, під час війни і липневої спеки, він здався наче незнайомим. Тихим, трохи дивним і безлюдним… Але живим, казковим і навіть з фонтанчиком, що працює.

Його називають музеєм просто неба. Знаходиться (ви ж знаєте) поруч з Тещиним мостом, який, нагадаємо, закритий: війна.

У довідниках ви прочитаєте, що Куточок старої Одеси був створений із метою збереження та залучення туристів до культури міста. Його заснували у середині 1970-х років.

Досі йдуть суперечки з приводу його експонатів. Звідки взявся грифон і відома скульптура? Де «жив» раніше його колодязь?.. А ще існує багато легенд і з тим же грифоном, і з мостиком, і з усім іншим, що ви тут бачите.

Який він сьогодні?

Уголок старой Одессы в дни войны
Старый одесский Уголок
Уголок старой Одессы летом
Уголок старой Одессы, фонтан
Фонтан и мостик в Уголке старой Одессы
Уголок старой Одессы, беседка
Уголок старой Одессы, грифон

Зараз обидва яруси Куточка старої Одеси немов притаїлися: це все спека немилосердна. Бо ж коли лікували наш відомий старий Куточок, то були тут лавки. До речі, у тіні. Потім їх не стало. Є одна, але на самому сонці.

Тож ті, хто живе поруч, приходять зі своїми стільцями та відпочивають у тіні.

Не знаю, чи то тиша і спека, чи часи наші воєнні, але ж зараз відомий одеський Куточок виглядає якось незвично: немов таємниця в нього якась з’явилася. А ви, мабуть, спитаєте: «Ще одна?».

Уголок старой Одессы, у беседки
Уголок старой Одессы летом
Уголок старой Одессы, мостик и фонтан
Лето в Одессе
Уголок старой Одессы, на мостике
Уголок старой Одессы. у фонтана
Уголок старой Одессы, летняя листва

Бо ж відомо: цей Куточок – не просто своєрідна прикраса міста, а ще й цілий «набір» прикмет: мостик – для закоханих, вони повинні перейти його, і тоді їхнє кохання буде «вічним». Біля грифона (до речі, неодноразово понівеченого) треба постояти, потім його потерти. Це для того, аби гроші вас ніколи не покидали. Колодязь (цистерна) теж має свої прикмети…

А от зараз, під час воєнного стану і липневої спеки, здається, що Куточок старої Одеси не тільки загадковий, а ще сумний…

Та ні, мабуть, це все війна і та сама спека… Бо тільки ж погляньте на цей фонтанчик «під старовину»: працює собі, настрій підіймає. Може, й він якесь ваше бажання здійснить.

Уголок старой Одессы, вид на Тещин мост
Уголок старой Одессы, объявление
Уголок старой Одессы, фонарь
Тещин мост из Уголка старой Одессы
Уголок старой Одессы, июль 2024 г.
Уголок старой Одессы, скамейка
Уголок старой Одессы, отдыхающие

 

Треба тільки сюди прийти чи приїхати, доторкнутись до цієї одеської давнини. Мабуть, краще ввечері, коли хоч трохи спаде спека…

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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