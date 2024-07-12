Ціни на Привозі 12 липня: де поділися полуниця з черешнею?

Побалакаємо?

– Куди поділися полуниця з черешнею? – голосно питає молода жінка.

– Та не сезон вже на полуницю та черешню, – не менш здивовано відповідає інша жінка.

Лунає інший варіант:

– Полуницю з черешнею вже з’їли.

– На Привозі ніякі сезони не закінчуються! Он там далі знайдете собі полуницю й черешню. Якщо, звісно, ціна вам на них сподобається. Та, думаю, що не сподобається, – лунає ще одна відповідь.

– О, в тих рядах такі ціни, що ви про все на світі забудете. І підете купувати не полуничну екзотику, а те, на що зараз «сезон»…

Хтось «пройшовся» по «полуничній» екзотиці та ще додав, що екзотикою можна вважати «все, що завгодно, бо хто ж взагалі може про їжу в таку спеку думати». Сам, мабуть, прийшов туди просто прогулятися та побалакати.

Цікаво, що всі ці відповіді-«монологи» молодиця не почула: вона вже була десь в іншому місці на просторому нашому Привозі. Мабуть, таки пішла шукати вже «екзотичні» на цей час полуницю з черешнею.

Ну а що там з цінами на пекельному Привозі?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 15-30 грн;

цибуля – 20-35 грн;

помідори – 25-90 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 15-25 грн;

огірки – 25-60 грн;

солодкий перець – 40-80 грн;

баклажани – 50-80 грн;

капуста – 10-25 грн;

часник – 130-150 грн;

морква – 25-35 грн;

кукурудза (за один качан) – 20-25 грн;

зелень у пучках – від 10 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 20-35 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 35-60 грн;

апельсини – 50-70 грн;

аґрус – 50-60 грн;

малина – 80-100 грн;

персики – 30-70 грн;

сливи – 20-40;

абрикоси – 30-50 грн;

кавуни – 20-30;

дині – 40-80.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 25-70 грн;

бринза – 140-250 грн;

сир – 70-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-250 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-180 грн;

шия – 180-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 60-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

короп – 50-120 грн.

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Фото авторки