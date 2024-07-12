Ціни на Привозі 12 липня: де поділися полуниця з черешнею?

Ціни на Привозі 12 липня: де поділися полуниця з черешнею?

Одеський Привоз у липні… Про спеку навіть немає сенсу згадувати. Бо то ж, як почула по дорозі, справжнє пекло, а не спека. Де почула? Здогадатися не важко: біля крана. Кран на Привозі не відпочиває ні на хвилину. Хтось п’є, хтось миє фрукти чи «посуд», хтось руки-ноги… Пекло чи не пекло, а людей на ринку все одно багато.

Побалакаємо?

Покупатели на Привозе

– Куди поділися полуниця з черешнею? – голосно питає молода жінка.

– Та не сезон вже на полуницю та черешню, – не менш здивовано відповідає інша жінка.

Лунає інший варіант:

– Полуницю з черешнею вже з’їли.

– На Привозі ніякі сезони не закінчуються! Он там далі знайдете собі полуницю й черешню. Якщо, звісно, ціна вам на них сподобається. Та, думаю, що не сподобається, – лунає ще одна відповідь.

– О, в тих рядах такі ціни, що ви про все на світі забудете. І підете купувати не полуничну екзотику, а те, на що зараз «сезон»…

Хтось «пройшовся» по «полуничній» екзотиці та ще додав, що екзотикою можна вважати «все, що завгодно, бо хто ж взагалі може про їжу в таку спеку думати». Сам, мабуть, прийшов туди просто прогулятися та побалакати.

Цікаво, що всі ці відповіді-«монологи» молодиця не почула: вона вже була десь в іншому місці на просторому нашому Привозі. Мабуть, таки пішла шукати вже «екзотичні» на цей час полуницю з черешнею.

Лето на Привозе
На одесском Привозе летом
Кран на Привозе
Привоз в июле

Ну а що там з цінами на пекельному Привозі?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 15-30 грн;
  • цибуля – 20-35 грн;
  • помідори – 25-90 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 15-25 грн;
  • огірки – 25-60 грн;
  • солодкий перець – 40-80 грн;
  • баклажани – 50-80 грн;
  • капуста – 10-25 грн;
  • часник – 130-150 грн;
  • морква – 25-35 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 20-25 грн;
  • зелень у пучках – від 10 грн.
На Привозе: овощные ряды
Лето на Привозе: овощи
Помидоры на Привозе
На одесском Привозе, июль 2024
Арбузы на Привозе

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 20-35 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 70-100 грн;
  • лимони – 35-60 грн;
  • апельсини – 50-70 грн;
  • аґрус – 50-60 грн;
  • малина – 80-100 грн;
  • персики – 30-70 грн;
  • сливи – 20-40;
  • абрикоси – 30-50 грн;
  • кавуни – 20-30;
  • дині – 40-80.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Привоз: цены на яйца

  • яйця (десяток) – 25-70 грн;
  • бринза – 140-250 грн;
  • сир – 70-120 грн.

Привоз: молочный корпус

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-250 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Привоз: мясной корпус

Свинина

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 180-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 60-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Привоз: рыбные ряды

  • товстолобик – 70-100 грн;
  • карасі – 60-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • короп – 50-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на липневому Привозі: спочатку вода, потім все інше.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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