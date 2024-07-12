Ціни на Привозі 12 липня: де поділися полуниця з черешнею?

Одеський Привоз у липні… Про спеку навіть немає сенсу згадувати. Бо то ж, як почула по дорозі, справжнє пекло, а не спека. Де почула? Здогадатися не важко: біля крана. Кран на Привозі не відпочиває ні на хвилину. Хтось п’є, хтось миє фрукти чи «посуд», хтось руки-ноги… Пекло чи не пекло, а людей на ринку все одно багато.
Побалакаємо?
– Куди поділися полуниця з черешнею? – голосно питає молода жінка.
– Та не сезон вже на полуницю та черешню, – не менш здивовано відповідає інша жінка.
Лунає інший варіант:
– Полуницю з черешнею вже з’їли.
– На Привозі ніякі сезони не закінчуються! Он там далі знайдете собі полуницю й черешню. Якщо, звісно, ціна вам на них сподобається. Та, думаю, що не сподобається, – лунає ще одна відповідь.
– О, в тих рядах такі ціни, що ви про все на світі забудете. І підете купувати не полуничну екзотику, а те, на що зараз «сезон»…
Хтось «пройшовся» по «полуничній» екзотиці та ще додав, що екзотикою можна вважати «все, що завгодно, бо хто ж взагалі може про їжу в таку спеку думати». Сам, мабуть, прийшов туди просто прогулятися та побалакати.
Цікаво, що всі ці відповіді-«монологи» молодиця не почула: вона вже була десь в іншому місці на просторому нашому Привозі. Мабуть, таки пішла шукати вже «екзотичні» на цей час полуницю з черешнею.
Ну а що там з цінами на пекельному Привозі?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 15-30 грн;
- цибуля – 20-35 грн;
- помідори – 25-90 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 15-25 грн;
- огірки – 25-60 грн;
- солодкий перець – 40-80 грн;
- баклажани – 50-80 грн;
- капуста – 10-25 грн;
- часник – 130-150 грн;
- морква – 25-35 грн;
- кукурудза (за один качан) – 20-25 грн;
- зелень у пучках – від 10 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 20-35 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 70-100 грн;
- лимони – 35-60 грн;
- апельсини – 50-70 грн;
- аґрус – 50-60 грн;
- малина – 80-100 грн;
- персики – 30-70 грн;
- сливи – 20-40;
- абрикоси – 30-50 грн;
- кавуни – 20-30;
- дині – 40-80.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 25-70 грн;
- бринза – 140-250 грн;
- сир – 70-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-250 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 180-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 60-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 70-100 грн;
- карасі – 60-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;
- судак – 170-240 грн;
- короп – 50-120 грн.
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Фото авторки