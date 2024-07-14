Адская жара и ведьмина лавка: семь мгновений одесской недели

Адская жара и ведьмина лавка: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они — мгновения недели с 8 по 14 июля?

8 июля

Июльская жара в парке им. Т.Г.Шевченко:

Фото дня: в парке Шеченко

9 июля

Далеко не все фонтаны работают во время положения в Одессе. А вот в Уголке старой Одессы фонтанчик все же дарит хоть немного прохлады:

Фото дня: фонтан в Уголке старой Одессы

10 июля

Одесская ведьмина лавка… Может, самое время посетить?

Фото дня: ведьмина лавка

11 июля

Июльское пекло на Привозе: кран становится настоящим «местом силы».

Фото дня: место силы на Привозе

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12 июля

В такое пекло на известный двенадцатый стул лучше даже не пытаться присесть: можно и ожог получить.

Фото дня: 12-й стул

13 июля

Парк Победы: кажется, этому молодому богомолу жара нравится.

Фото дня: богомол из парка Победы

14 июля

Обычно ми любуемся одесскими витринами перед Новым Годом. Но летние одесские витрины тоже интересны. Еще и на что-то намекают: в этом случае — на сумасшедшую жаркую погоду.

Фото дня: летняя витрина

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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