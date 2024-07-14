Адская жара и ведьмина лавка: семь мгновений одесской недели

Июльские одесские улицы во время температурных рекордов (фоторепортаж) Не жизнь – сказка! От воздушной тревоги до воздушной тревоги, под привычное уже пение генераторов проходим по одесским улицам. А температура того воздуха (если это так можно назвать) – под сорок или за сорок. А что же на тех улицах? ПОДРОБНЕЕ

В Одессе обрушился старый аварийный жилой дом (фото) В Одессе новый «домогрох»: на этот раз пострадал старый двухэтажный дом, расположенный по адресу: 1-й Бассейный переулок, 16, недалеко от консервного завода на Водопроводной улице. Этот дом давно считался аварийным. ПОДРОБНЕЕ

Африканская жара: как пережить без ущерба для здоровья «Одесская жизнь» уже писала о том, что сейчас Украина (ну и Одесская область, само собой) пребывает под влиянием жаркого воздуха, который движется на нас из Африки. По неутешительным прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода продержится как минимум до 20-х чисел июля. И в этой связи мы сочли, что не лишним будет напомнить нашим читателям простые правила, которые могут помочь пережить этот непростой период благополучно и без ущерба для здоровья. ПОДРОБНЕЕ

Одесская область: июльская жара негативно влияет на урожай В Одесской области из-за отсутствия осадков и жары ухудшились условия формирования урожая поздних культур — кукурузы и подсолнечника. При максимальной температуре воздуха в самые жаркие дни, поверхность почвы нагревалась до 62-68⁰. ПОДРОБНЕЕ