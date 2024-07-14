Адская жара и ведьмина лавка: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они — мгновения недели с 8 по 14 июля?
8 июля
Июльская жара в парке им. Т.Г.Шевченко:
9 июля
Далеко не все фонтаны работают во время положения в Одессе. А вот в Уголке старой Одессы фонтанчик все же дарит хоть немного прохлады:
10 июля
Одесская ведьмина лавка… Может, самое время посетить?
11 июля
Июльское пекло на Привозе: кран становится настоящим «местом силы».
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12 июля
В такое пекло на известный двенадцатый стул лучше даже не пытаться присесть: можно и ожог получить.
13 июля
Парк Победы: кажется, этому молодому богомолу жара нравится.
14 июля
Обычно ми любуемся одесскими витринами перед Новым Годом. Но летние одесские витрины тоже интересны. Еще и на что-то намекают: в этом случае — на сумасшедшую жаркую погоду.
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