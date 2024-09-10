Чи буде Одеса з теплом у разі тривалих відключень світла взимку

Підготовка йде за графіком. Про це повідомила заступниця Одеського міського голови з питань житлово-комунального господарства Ганна Позднякова.

Триває підготовка до встановлення газових міні-електростанцій

За словами Ганни Позднякової, у листопаді до Одеси надійдуть когенераційні установки, які забезпечать роботу великих котелень за можливих тривалих відключень світла.

«Акцентую увагу, що станом на зараз ведуться будівельні роботи. Поки що очікуємо поставки обладнання, його ще немає. Очікуємо надходження в листопаді. Такі строки обумовлені контрактами, які укладала ООН (ПРООН), тому, відповідно, вплинути на строки поставки ми не можемо. Зі свого боку ведемо всі необхідні підготовчі роботи, які будуть виконані вчасно», – розповіла вона.

Раніше Ганна Позднякова повідомляла, що газопоршневі когенераційні установки з’являться насамперед у Київському районі й покриватимуть територію від площі Толбухіна до кінця мікрорайону Таїрова. Вони даватимуть тепло і воду під час відключення світла для 250 тисяч осіб.

Ремонт тепломереж

Наразі, за словами віце-мера, проводиться технічне діагностування та ремонт котлів і трубопроводів, обстеження димових труб, виконання поточних і капітальних ремонтів котлів, електрообладнання, насосного господарства.

Також проводиться технічний огляд генераторів, які підживлюватимуть малі котельні в разі потреби.

Триває ремонт на міських тепломережах. Зокрема, на вулиці Базарна, 118 замінюється понад 20 метрів пошкодженої труби безпосередньо під дорожнім полотном. Тепломережа прокладена понад 30 років тому і щоб уникнути поривів тепломережі надалі, було вирішено замінити пошкоджену ділянку.

Також тривають роботи на:

Французькому бульварі, 59;

вул. Асташкіна, 25;

вул. Кримська, 70;

вул. Балтиморська/Педагогічна;

вул. Олександра Невського, 45.