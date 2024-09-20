Котельні Одеської області працюватимуть незалежно від природного газу

Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОДА.

Опалювальний сезон в Одеській області зазвичай починається орієнтовно 1 листопада, але все залежить від погодних умов. Минула зима для нашого регіону видалася нелегкою, а з урахуванням того, що взимку в Україні можуть вимикати світло від 4 до 18 годин на день, влада області готується до різних викликів в умовах війни. Так, котельні переводять на альтернативні види палива.

«Кожна 10 Гкал у регіоні виробляється вже незалежно від наявності природного газу», – зазначили в ОВА.

Також триває процес забезпечення важливих соціальних об’єктів генераторами. На сьогодні стовідсотково забезпечені генраторами лікарні: стаціонари та пологові будинки. Гірша ситуація з об’єктами водопостачання – 88%, і школами – 98%.

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Загалом, до роботи в осінньо-зимовий період підготовлені:

1315 котелень,

1908 км теплових мереж,

248 об’єктів водопостачання,

8867 багатоквартирних житлових будинків,

489 дитячих садків,

623 навчальні заклади,

399 закладів охорони здоров’я.

Крім того, заготовлено майже 50 тисяч тонн посипкового матеріалу, 321 одиниця спеціалізованої техніки готова до роботи.