Котельні Одеської області працюватимуть незалежно від природного газу

Наразі Одеська область готова до опалювального сезону на 93%. Триває процес забезпечення генераторами об’єктів водопостачання та переведення котелень на альтернативні види палива.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОДА.
Опалювальний сезон в Одеській області зазвичай починається орієнтовно 1 листопада, але все залежить від погодних умов. Минула зима для нашого регіону видалася нелегкою, а з урахуванням того, що взимку в Україні можуть вимикати світло від 4 до 18 годин на день, влада області готується до різних викликів в умовах війни. Так, котельні переводять на альтернативні види палива.
«Кожна 10 Гкал у регіоні виробляється вже незалежно від наявності природного газу», – зазначили в ОВА.
Також триває процес забезпечення важливих соціальних об’єктів генераторами. На сьогодні стовідсотково забезпечені генраторами лікарні: стаціонари та пологові будинки. Гірша ситуація з об’єктами водопостачання – 88%, і школами – 98%.
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Загалом, до роботи в осінньо-зимовий період підготовлені:
- 1315 котелень,
- 1908 км теплових мереж,
- 248 об’єктів водопостачання,
- 8867 багатоквартирних житлових будинків,
- 489 дитячих садків,
- 623 навчальні заклади,
- 399 закладів охорони здоров’я.
Крім того, заготовлено майже 50 тисяч тонн посипкового матеріалу, 321 одиниця спеціалізованої техніки готова до роботи.