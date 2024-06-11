Одеса готується до блекаутів: біля двох котелень встановлять міні-ТЕЦ

Про це йдеться в проєкті Інвестиційної програми КП “Теплопостачання міста Одеси” до 30 вересня 2025 року.

Метою розробки інвестиційної програми є створення системи розподіленої генерації на базі газопоршневих когенераційних установок.

Програму на 30 млн грн для облаштування та налагодження таких установок в Одесі було схвалено на комісії з питань ЖКГ, яка відбулася минулого тижня. Рішення планують затвердити на сесії міськради 26 червня. Про це у facebook повідомив депутат Одеської міськради Петро Обухов.

За його словами, із закупівлею когенераційних газових установок Одесі допоможе Японія:

“Японці виділили гроші на це ООН. А саме закупівлею займається ООН. Наприкінці року пройшли тендери. Виготовлення таких установок займає 11 місяців”.

Як розповіла на комісії директор КП “ТГО” Ганна Позднякова, установки з’являться насамперед у Київському районі і покриватимуть територію від площі Толбухіна до кінця мікрорайону Таїрова. Вони будуть давати тепло та воду при відключенні світла для 250 тисяч людей.

Сумарно вони генеруватимуть 6.6 МВт електрики. При цьому вони даватимуть електроенергію і поза вимкненням світла. Надлишок електрики продаватимуть у загальну енергосистему.

Зазначається, що всі малі муніципальні котельні Одеси ще з минулої зими обладнані генераторами. Але для великих котелень потрібна дуже велика потужність, тому без когенераційних установок їх не запустити.

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Як працює міні-ТЕЦ

Когенерація – це процес, який передбачає одночасне виробництво електричної та теплової енергії. Когенерація дає змогу максимально використовувати весь потенціал власної генерації енергії та підвищити загальний ККД електростанції до 90% і більше. Когенераційні установки малої потужності, так звані міні-ТЕЦ, здатні забезпечити тепловою та електричною енергією окремі будівлі або підприємства.

Під час вироблення електричної енергії в когенераційній установці паралельно виділяється тепло – це тепло від газів, що йдуть, мастила й антифризу, які охолоджують двигун. Тепло відводиться за допомогою комплекту теплообмінників для підігріву мережевої води та утилізатора вихлопних газів для підігріву мережевої води або виробництва пари. Таким чином, у процесі когенерації теплова енергія використовується максимально ефективно.

Вироблена електроенергія може бути використана на власні потреби або продана в централізовану мережу за комерційною ціною. Теплова енергія використовується на потреби підприємства або може бути продана абонентам.

Теплові станції України замінить розподілена генерація та відновлювані джерела енергії

Замість 20 великих потужних електростанцій в енергосистемі України має з’явитися 100-200 розосереджених по країні маневрових установок меншої потужності. Це можуть бути газові установки, теплові станції на біопаливі, системи накопичення енергії. Про це розповів голова правління ПрАТ “НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Володимир Кудрицький повідомив, що низка проєктів нової розподіленої генерації вже в стадії активного розвитку. Ставка робиться на традиційні для Європи, США, Японії проєкти зі встановлення систем накопичення енергії. Нова генерація повинна буде через два-три роки повністю або майже повністю замістити існуючу теплову генерацію.