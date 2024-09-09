Новини Одеси та Одеської області

Одеса увійшла до списку міст, де найбільше відключатимуть світло взимку

Одеса увійшла до списку міст, де найбільше відключатимуть світло взимку

Найгірша ситуація з електропостачанням взимку буде в Києві, Одесі та Харкові. Ці три міста є «слабкими місцями» в енергосистемі України.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю ТСН.

За словами експерта, в Одесі для покриття дефіциту електрогенерації в зимовий період зараз встановлюють генерувальні потужності.

«Харків взагалі під прямим вогнем, там будь-яка підстанція і будь-яка генерувальна потужність може бути в будь-який момент розбита. Там найвищі ризики військові. Київ і Одеса – величезні пункти споживання. В Одесі генерації власної майже немає, там зараз встановлюються генерувальні потужності, які, дай бог, прикриють водопостачання. Це буде дуже добре, якщо вони встигнуть запустити те, що має закрити водопостачання і хоча б половину теплопостачання на місто. Тому що це критично важливі речі», – пояснив Харченко.

Столицю України експерт назвав «шалено дефіцитним містом» і взимку там може взагалі не бути світла по 16 годин на добу.

«Києву взимку не вистачає 700-900 мегават потужності, які треба завести ззовні. Якщо їх нізвідки завести, давайте будемо відвертими, якщо Київ відрізати від зовнішнього енергопостачання, кияни сидітимуть без світла по 16 годин на добу, і це буде нормально», – сказав Харченко.

Читайте також: Як влаштована енергосистема України і чому російські ракети залишили країну без світла

Директор Центру досліджень енергетики описав два сценарії того, як Україна може пройти опалювальний сезон. За першого сценарію, коли не буде морозів, російських атак і влучань по об’єктах енергоінфраструктури, відключення триватимуть 4-8 годин на добу.

Якщо нам не пощастить, то за температури повітря нижче 10-15 градусів, варто готуватися до відключень по 12-16 годин.

Нагадаємо, 4 вересня Олександр Харченко повідомив про аварію на Южно-Українській АЕС. Водночас в Енергоатомі цю інформацію спростували. Голова Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що потужність енергоблоку Южноукраїнської АЕС знижено на третину через збій у роботі насоса:

«На Південноукраїнській АЕС сталася експлуатаційна подія. Ідентифіковано підвищену вібрацію насосного агрегату, який забезпечує прокачування води через реактор».

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk