Одеса увійшла до списку міст, де найбільше відключатимуть світло взимку

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю ТСН.

За словами експерта, в Одесі для покриття дефіциту електрогенерації в зимовий період зараз встановлюють генерувальні потужності.

«Харків взагалі під прямим вогнем, там будь-яка підстанція і будь-яка генерувальна потужність може бути в будь-який момент розбита. Там найвищі ризики військові. Київ і Одеса – величезні пункти споживання. В Одесі генерації власної майже немає, там зараз встановлюються генерувальні потужності, які, дай бог, прикриють водопостачання. Це буде дуже добре, якщо вони встигнуть запустити те, що має закрити водопостачання і хоча б половину теплопостачання на місто. Тому що це критично важливі речі», – пояснив Харченко.

Столицю України експерт назвав «шалено дефіцитним містом» і взимку там може взагалі не бути світла по 16 годин на добу.

«Києву взимку не вистачає 700-900 мегават потужності, які треба завести ззовні. Якщо їх нізвідки завести, давайте будемо відвертими, якщо Київ відрізати від зовнішнього енергопостачання, кияни сидітимуть без світла по 16 годин на добу, і це буде нормально», – сказав Харченко.

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Директор Центру досліджень енергетики описав два сценарії того, як Україна може пройти опалювальний сезон. За першого сценарію, коли не буде морозів, російських атак і влучань по об’єктах енергоінфраструктури, відключення триватимуть 4-8 годин на добу.

Якщо нам не пощастить, то за температури повітря нижче 10-15 градусів, варто готуватися до відключень по 12-16 годин.

Нагадаємо, 4 вересня Олександр Харченко повідомив про аварію на Южно-Українській АЕС. Водночас в Енергоатомі цю інформацію спростували. Голова Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що потужність енергоблоку Южноукраїнської АЕС знижено на третину через збій у роботі насоса:

«На Південноукраїнській АЕС сталася експлуатаційна подія. Ідентифіковано підвищену вібрацію насосного агрегату, який забезпечує прокачування води через реактор».