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Одеський загадковий будинок: дві адреси, три двори

Одеський загадковий будинок: дві адреси, три двори

Суцільна загадка, а не будинок… В нього дві адреси та три двори. Так, він наскрізний (прохідний). А ще його звуть «будинок-протяг». Зайти можна з вулиці Пастера, а можна з Університетської (Єлісаветинської)… Пам’ятка архітектури та історії під назвою «житловий комплекс Шретера».

В старому одеському дворі радіє серце краєзнавця

Отож маємо дві адреси. А от як потрапимо сюди, то починаємо рахувати двори. А їх три: мандруємо з арки – в арку. І ви ніде в Одесі більше не знайдете таку кількість старих колесовідбійних тумб (усі збереглись, зламана тільки одна!), як у цих трьох двориках. Самі ж двори перетворились з часом в щось «довге та спільне».

Одесский "дом-сквозняк", вход с Пастера

Вхід з Пастера

Будували-перебудовували свого часу цей «житловий комплекс» багато разів. Це була ділянка зі складами, двоповерховими будівлями, які з часом об’єднались в одну. Свій нинішній вигляд будинок набув у 1887 завдяки архітектору А.Е.Шейнсу. Займає по Університетській майже цілий квартал.

Одесский "дом-сквозняк", вход с Торговой

Вхід з Торгової

По трьох «об’єднаних» дворах, заходячи з Університетської (Єлісаветинської).і виходячи на Пастера, від арки до арки можна ходити й ходити, вивчати історію, милуватися новими творіннями.

Тут збереглось майже все, від чого радіє серце краєзнавця: старовинні двері, цистерна (колодязь) давніх років… Навіть старовинна табличка якимось дивом збереглася до наших днів.

Одесский "дом-сквозняк", адрес
Одесский "дом-сквозняк", арка
Одесский "дом-сквозняк", еще одна арка
Одесский "дом-сквозняк", старинные двери
Одесский "дом-сквозняк", от арки к арке
Одесский "дом-сквозняк", старый колодец
Одесский "дом-сквозняк",
Одесский "дом-сквозняк", возле арки

Одеський двір-загадка: «Далі ще краще»

З’явилось і багато чого нового. Ви тільки придивіться на ці настінні картини з суто одеським колоритом!

Одно з останніх творінь – ліхтар «під старовину», що світиться собі вечорами на тому, що зосталось від старого дерева.

При цьому будинок-загадка живе своїм звичним життям: сушиться білизна на мотузках, придивляються до гостей місцеві котики, милують око клумби. До речі, кожна дворова клумба зроблена «у своєму стилі».

Одесский "дом-сквозняк", во дворе
Одесский "дом-сквозняк"
Одесский "дом-сквозняк", дворик
Одесский "дом-сквозняк", картина
Одесский "дом-сквозняк", окна
Одесский "дом-сквозняк", клумба
Одесский "дом-сквозняк", дерево-фонарь
настенная надпись в Одессе
В одесском дворе
Одесский "дом-сквозняк", жизнеутверждающая надпись
Одесский "дом-сквозняк", фасад

Цей довгий-довгий двір, «зроблений» з трьох, знімали у багатьох фільмах. Воно й не дивно…

…На стіні у дворі прочитали: «Далі ще краще». Будемо сподіватися.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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