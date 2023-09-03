Одеський загадковий будинок: дві адреси, три двори

Суцільна загадка, а не будинок… В нього дві адреси та три двори. Так, він наскрізний (прохідний). А ще його звуть «будинок-протяг». Зайти можна з вулиці Пастера, а можна з Університетської (Єлісаветинської)… Пам’ятка архітектури та історії під назвою «житловий комплекс Шретера».

В старому одеському дворі радіє серце краєзнавця

Отож маємо дві адреси. А от як потрапимо сюди, то починаємо рахувати двори. А їх три: мандруємо з арки – в арку. І ви ніде в Одесі більше не знайдете таку кількість старих колесовідбійних тумб (усі збереглись, зламана тільки одна!), як у цих трьох двориках. Самі ж двори перетворились з часом в щось «довге та спільне».

Будували-перебудовували свого часу цей «житловий комплекс» багато разів. Це була ділянка зі складами, двоповерховими будівлями, які з часом об’єднались в одну. Свій нинішній вигляд будинок набув у 1887 завдяки архітектору А.Е.Шейнсу. Займає по Університетській майже цілий квартал.

По трьох «об’єднаних» дворах, заходячи з Університетської (Єлісаветинської).і виходячи на Пастера, від арки до арки можна ходити й ходити, вивчати історію, милуватися новими творіннями.

Тут збереглось майже все, від чого радіє серце краєзнавця: старовинні двері, цистерна (колодязь) давніх років… Навіть старовинна табличка якимось дивом збереглася до наших днів.

Одеський двір-загадка: «Далі ще краще»

З’явилось і багато чого нового. Ви тільки придивіться на ці настінні картини з суто одеським колоритом!

Одно з останніх творінь – ліхтар «під старовину», що світиться собі вечорами на тому, що зосталось від старого дерева.

При цьому будинок-загадка живе своїм звичним життям: сушиться білизна на мотузках, придивляються до гостей місцеві котики, милують око клумби. До речі, кожна дворова клумба зроблена «у своєму стилі».

Цей довгий-довгий двір, «зроблений» з трьох, знімали у багатьох фільмах. Воно й не дивно…

…На стіні у дворі прочитали: «Далі ще краще». Будемо сподіватися.

Фото авторки