Новини Одеси та Одеської області

На одеському пляжі знайшли пляшку із важливим посланням (фото)

На одеському пляжі знайшли пляшку із важливим посланням (фото)

Українська родина, яка відпочивала на морі на Одещині, знайшла на пляжі викинуту на берег пляшку. Спочатку цю пляшку хотіли викинути, але вчасно помітили, що всередині щось є… Як виявилося, ця пляшка припливла з окупованого Криму та містила важливе послання.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Правда Геращенко».

«Пляшку побачили на пляжі і хотіли викинути на сміття. Але вчасно помітили – всередині щось є. Відчинили. Прочитали», – йдеться у повідомленні.

Послання, яке знайшла родина, було написане друкованими літерами українською мовою, зважаючи на все, дитиною. Воно говорить про те, що сім’я з чотирьох людей з нетерпінням чекає, коли Крим знову стане українським.

«Сподіваємося, що цей лист попаде в руки українців. Вся наша родина дуже чекає на звільнення від росіян. Крим – це Україна. Ми вас дуже чекаємо», – сказано в посланні, підписаному як «Я, моя сестричка Маша, мама та тато».

на одеський пляж припливла пляшка з Криму

Фото з Телеграм-каналу «Правда Геращенко»

За словами людей, які знайшли листа, вони «плакали всією родиною», і дуже хочуть, щоб автор записки дізнався, що море «доставило» його послання за адресою, і щоб він обов’язково дочекався ЗСУ в Криму.

Стаття на тему: Коли звільнять Крим: анексія, опір та очікування військових.

Верхнє фото – ілюстративне

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати