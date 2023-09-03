На одеському пляжі знайшли пляшку із важливим посланням (фото)

Українська родина, яка відпочивала на морі на Одещині, знайшла на пляжі викинуту на берег пляшку. Спочатку цю пляшку хотіли викинути, але вчасно помітили, що всередині щось є… Як виявилося, ця пляшка припливла з окупованого Криму та містила важливе послання.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Правда Геращенко».

«Пляшку побачили на пляжі і хотіли викинути на сміття. Але вчасно помітили – всередині щось є. Відчинили. Прочитали», – йдеться у повідомленні.

Послання, яке знайшла родина, було написане друкованими літерами українською мовою, зважаючи на все, дитиною. Воно говорить про те, що сім’я з чотирьох людей з нетерпінням чекає, коли Крим знову стане українським.

«Сподіваємося, що цей лист попаде в руки українців. Вся наша родина дуже чекає на звільнення від росіян. Крим – це Україна. Ми вас дуже чекаємо», – сказано в посланні, підписаному як «Я, моя сестричка Маша, мама та тато».

За словами людей, які знайшли листа, вони «плакали всією родиною», і дуже хочуть, щоб автор записки дізнався, що море «доставило» його послання за адресою, і щоб він обов’язково дочекався ЗСУ в Криму.

Стаття на тему: Коли звільнять Крим: анексія, опір та очікування військових.

Верхнє фото – ілюстративне