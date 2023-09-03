Анекдот дня: як Фіра Яківна з безсонням боролася

Ранок добрий, стійкі та безжурні одесити і з неділею всіх вас! День міста (ну як змогли в такий час) відсвяткували? Значить сьогодні – відпочиваємо та набираємось сил перед новим трудовим тижнем. А розпочати день на позитивній ноті вам допоможемо наш традиційний анекдот.
Знаєте, як боротися з безсонням? А ось одеситка Фіра Яківна знайшла свій рецепт від цієї недуги:
Фіра Яківна не могла заснути. Почала рахувати овець, познайомилася з пастухом…
…І помчало!..
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