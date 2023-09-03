Одесский загадочный дом: два адреса, три двора

Сплошная загадка, а не дом… У него два адреса и три двора. Да, он проходной. А еще его называют «дом-сквозняк». Зайти можно с улицы Пастера, а можно с Университетской (Елисаветинской)… Памятник архитектуры и истории под названием «жилой комплекс Шретера».

В старом одесском дворе радуется сердце краеведа

Итак, есть два адреса. А вот как попадем сюда, начинаем считать дворы. А их три: путешествуем от арки до арки. И вы нигде в Одессе больше не найдете такое количество старых колесоотбойных тумб (все сохранились, сломана только одна!), как в этих трех двориках. Сами же дворы превратились со временем во что-то длинное-единое.

Строили-перестраивали в свое время этот «жилой комплекс» многократно. Это был участок со складами, двухэтажными зданиями, которые со временем объединились в один. Свой нынешний вид дом приобрел в 1887 году благодаря архитектору А.Э. Шейнсу. Занимает по Университетской почти целый квартал.

По трем «объединенным» дворам, заходя из Университетской (Елисаветинской) и выходя на Пастера, от арки к арке можно ходить и ходить, изучать историю, любоваться новыми творениями.

Здесь сохранилось почти все, от чего радуется сердце краеведа: старинные двери, цистерна (колодец) давних лет… Даже старинная табличка каким-то чудом сохранилась до наших дней.

Одесский двор-загадка: «Дальше еще лучше»

Появилось и многое новое. Вы только присмотритесь на эти настенные картины с сугубо одесским колоритом!

Одно из последних творений – фонарь «под старину», светящийся по вечерам на стволе старого дерева.

При этом дом-загадка живет своей привычной жизнью: сушится нижнее белье на веревках, присматриваются к гостям местные котики, радуют глаз клумбы. Кстати, каждая дворовая клумба создана «в своем стиле».

Этот длинный-длинный двор, «сделанный» из трех, снимали во многих фильмах. Оно и не удивительно…

…На стене во дворе прочитали: «Дальше еще лучше». Будем надеяться.

Фото автора