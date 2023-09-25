Новини Одеси та Одеської області

Одеське фототовариство — одне з перших у Європі

Одеське фототовариство — одне з перших у Європі

25 вересня 1891 року було засновано Одеське фотографічне товариство та затверджено його статут. Це об’єднання добре знали у Європі, а іноземці — італійці, французи, німці — становили добру половину його членів.

Серед засновників одеського товариства були найвідоміші люди міста. Метою цього об’єднання однодумців було вивчення, вдосконалення та поширення знань про фотографію, а також допомога у розвитку та підтримка фотографів-художників та документалістів. Окрім того, фотографія відкривала широкі перспективи для вчених — за допомогою її можна було ілюструвати наукові роботи.

Першими членами товариства стали переважно вчені, серед яких було чимало світових знаменитостей. Наприклад, одним із членів товариства був учень Менделєєва професор Прокудін-Горський, який через кілька років винайшов кольорову фотографію.

Увійти до фотографічного товариства виявилося непросто, і не лише тому, що займатися фотографією на той час було дуже дорого. Потрібно було ще мати високий рівень освіти. Кожну кандидатуру прискіпливо обговорювали не лише на зборах товариства, а й у правлінні міста. Про всіх, хто отримував квиток на право фотографування поза приміщеннями, обов’язково повідомляли градоначальнику.

До організації роботи товариства підійшли з усією серйозністю. Тут було обладнано власну фотолабораторію, працювала бібліотека, постійна комісія судово-фотографічної експертизи, проходили фотоконкурси та лекції. 1912 року у товариства з’явився власний журнал «Вісник Одеського фотографічного товариства». Крім нього, видавалися наукові посібники, присвячені фотографії.

1894 року в Одесі було організовано перші в імперії фотографічні курси, а 1916 року засновано перший у країні фотографічний навчальний заклад — трирічні фототехнічні курси.

Джерела: un-sci.com, opc.science

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати