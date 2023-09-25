Одеське фототовариство — одне з перших у Європі

25 вересня 1891 року було засновано Одеське фотографічне товариство та затверджено його статут. Це об’єднання добре знали у Європі, а іноземці — італійці, французи, німці — становили добру половину його членів.

Серед засновників одеського товариства були найвідоміші люди міста. Метою цього об’єднання однодумців було вивчення, вдосконалення та поширення знань про фотографію, а також допомога у розвитку та підтримка фотографів-художників та документалістів. Окрім того, фотографія відкривала широкі перспективи для вчених — за допомогою її можна було ілюструвати наукові роботи.

Першими членами товариства стали переважно вчені, серед яких було чимало світових знаменитостей. Наприклад, одним із членів товариства був учень Менделєєва професор Прокудін-Горський, який через кілька років винайшов кольорову фотографію.

Увійти до фотографічного товариства виявилося непросто, і не лише тому, що займатися фотографією на той час було дуже дорого. Потрібно було ще мати високий рівень освіти. Кожну кандидатуру прискіпливо обговорювали не лише на зборах товариства, а й у правлінні міста. Про всіх, хто отримував квиток на право фотографування поза приміщеннями, обов’язково повідомляли градоначальнику.

До організації роботи товариства підійшли з усією серйозністю. Тут було обладнано власну фотолабораторію, працювала бібліотека, постійна комісія судово-фотографічної експертизи, проходили фотоконкурси та лекції. 1912 року у товариства з’явився власний журнал «Вісник Одеського фотографічного товариства». Крім нього, видавалися наукові посібники, присвячені фотографії.

1894 року в Одесі було організовано перші в імперії фотографічні курси, а 1916 року засновано перший у країні фотографічний навчальний заклад — трирічні фототехнічні курси.

Джерела: un-sci.com, opc.science

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