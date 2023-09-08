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Де в Одесі знаходився магазин велосипедів Сергія Уточкіна?

Де в Одесі знаходився магазин велосипедів Сергія Уточкіна?

Будинок Катерининською вулицею, 7, яким володіла родина Родоканаки, можна назвати однією з екстравагантних будівель Одеси. Воно побудоване в стилі еклектики з елементами ренесансу, а оздоблення мансарди нагадує північноєвропейську архітектуру.

До будівництва та реконструкції будинку, що називається, доклали руку кілька відомих одеських архітекторів. У будівництві, яке почалося в 1840 році, брали участь архітектори Каетано Даллаква та Георгій Торрічеллі, а архітектори Фелікс Гонсіоровський та Герман Шеврембрандт пізніше перебудовували будівлю та займалися її реконструкцією.

Катерининська, 7

Будинок має форму паралелепіпеда, розташованого вздовж Катерининської. Фасад візуально можна розділити на п’ять частин, і в останній з них, що межує з сусіднім будинком, розташована витончена пішохідна арка. Через неї можна потрапити з Пале-Рояля прямо на Катерининську вулицю. Усередині арки через різницю у висоті грунту обладнані сходи, якими можна піднятися з вулиці в сквер і навпаки.

У збудованій будівлі розмістили найбільші магазини торгових рядів Пале-Рояля. Їхні оригінальні двері та різьблені палітурки вітрин можна побачити і сьогодні. До речі, саме тут, серед елітних торгових закладів, свого часу розташовувався магазин автомобілів та велосипедів Сергія Уточкіна. Ще недавно на стіні можна було побачити фреску-рекламу магазину Уточкіна, яка з того часу збереглася, проте в 2012 році при ремонті її повністю зафарбували.

Катерининська, 7

Вхід до житлової частини будівлі зберіг оригінальні двері з кутими ґратами. Над дверима вже нашого часу було встановлено декоративний козирок, виконаний у історичних традиціях. Поруччя сходів набрано з чавунних балясини, проте оригінальні прикраси збереглися тільки на верхніх прольотах сходів, а на нижніх їх замінили сучасними, зовсім іншого дизайну.

Джерело: all.archodessa.com

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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

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