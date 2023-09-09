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116 років тому в Одесі запобігли кілька терактів

116 років тому в Одесі запобігли кілька терактів

На початку серпня 1907 року в Одесі було затримано терористів, які прибули на пароплаві з-за кордону, які збиралися влаштувати в місті кілька терористичних актів.

Як писали газети, вдень 9 серпня в Одеський порт увійшов пароплав «Ростов». Спочатку портова влада випускала в місто пасажирів першого та другого класу, але тих, хто приїхав, було багато і огляд затягнувся. Тож тих, хто їхав третім класом, залишили ночувати на судні.

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Рано вранці під час огляду один із митних чиновників звернув увагу на те, що пальто одного з пасажирів-персів — з історичної області в Ірані. надто важке. Пасажира та його одяг ретельно оглянули та виявили якісь металеві деталі. Після консультації із фахівцями стало зрозуміло, що це були частини македонських бомб. Крім них, було знайдено велику кількість вибухівки, бікфордів шнур та вогнепальну зброю. У процесі розслідування з’ясувалося, що до Одеси прибули іноземні анархісти, які мали намір влаштувати у місті терористичні акти. Серед них були два перси, вірменин та турків. Якби не випадковість, ці пасажири навряд чи викликали б підозри у портової влади, оскільки всі вони виглядали інтелігентно та володіли кількома мовами. Давати якісь пояснення щодо знахідок терористи відмовилися.

арешт терориста

Також під час обшуку у бойовиків було виявлено мапу міста, на якій були відзначені будівлі — установи та будинки, які терористи, ймовірно, збиралися підірвати. Також у їхньому багажі було знайдено рукописні посібники, в яких докладно було викладено тактику збройних сутичок з поліцією та військовими на вулицях міста, а також інструкцію з влаштування барикад, виготовлення бомб та інших вибухових снарядів.

бомби терористів минулого століття

Джерела: starosti.ru, cameralabs.org

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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

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