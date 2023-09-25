Частина одеситів 25 вересня залишилася без світла: адреса

Через пошкодження повітряної лінії сьогодні, 25 вересня, мікрорайон «Більшовик» залишиться без електропостачання. Про проведення ремонтних робіт та відключення світла повідомили у ДТЕК.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- 1-а Ползунова вул., 8-24Г,
- 1-й Ползунова пров., 24Б,
- Нескучна вул., 11-25, 12-36,
- Петра Лещенка вул., 24-44, 45-79,
- Північна вул., 11, 11А, 18-44,
- Ползунова вул.,1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2, 2А, 2Б, 4Б, 5, 7,
- Балківська вул., 30Б, 36,36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5,36/6, 36/7, 36/8,
- Ботанічний пров.2, 2А,
- Гагаріна просп., 15,
- Розкидайлівська вул. 40-54, 41-59,
- Сегедська вул.,5.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- 4-й Деревообробний пров., 5,
- Академіка Панкратової вул., 1-61, 2-36,
- Володимира Хавкіна вул., 1-51А,
- Геологічна вул., 9, 9А, 23А,
- Цегляна вул., 2,
- Котляревського вул., 1-23, 2-16,
- Кругова вул., 10Б, 13, 15А, 15Б-55, 38-58,
- Людмили Гінзбург пров., 5-43,10А-30,
- Оранжерейний пров.,18А-32, 25-43А,
- Степова вул. 1-31,2-22,
- Хутірський пров., 1-29, 2-22,
- Хутірська вул.,15-105В, 26-62,
- Цементний пров., 1-17, 2-16,
- 5-й Деревообробний пров. 3А-141.
Роботи триватимуть до 19:00:
- Матроська вул., 2,
- Мічурина вул., 19, 19А,
- Академіка Панкратової вул., 1-31А, 2-14,
- Володимира Хавкіна вул., 1-31,
- Геологічна вул., 9, 9А, 23А,
- Кругова вул. 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 51-55,
- Степова вул.,1-31, 2-22,
- Хутірська вул., 15-71, 26-40.
Але навіть за відсутності електрики ви можете залишатися на зв’язку та користуватися інтернетом, якщо підключіть інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу в Одесі, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися ТУТ.