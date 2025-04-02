Фото одеського палацу перемогло в конкурсі Вікіпедії

Автор знімка – Павло Шубарт – розповів, що його надихнуло усвідомлення значення фотодокументації історичних пам’яток. За його словами, він прагнув не лише зберегти культурну спадщину для нащадків та зацікавити нею іноземців, а й перевірити, як на його творчість відреагують професіонали.

Член журі Сергій Криниця відзначив: «Це надзвичайно вдалий вибір. Монохромне зображення чудово підкреслює витонченість декору й передає глибину фактури та об’ємності архітектури палацу».

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Цікаво, що Палац Абази вперше представляє Одещину в цьому фотоконкурсі. У попередні роки перемогу здобували інші знакові об’єкти регіону: Одеський національний театр опери та балету, церква Іллінського монастиря, цитадель Аккерманської фортеці у Білгород-Дністровському, монумент князю Воронцову, костел у Лиманському, Воронцовський маяк і храм Усікновення голови Іоанна Предтечі в селі Іванове.

Конкурс «Вікі любить пам’ятки 2024» безпосередньо пов’язаний із Вікіпедією. Його мета – зібрати фотографії пам’яток культурної спадщини для ілюстрування статей у Вікіпедії. Цей конкурс є частиною міжнародного проєкту Wiki Loves Monuments, який організовують регіональні відділення Фонду Вікімедіа та волонтери. В Україні конкурс підтримує громадська організація «Вікімедіа Україна».

На сьогоднішній день до конкурсного списку пам’яток області включено 3048 об’єктів культурної спадщини. З них понад дві третини (2111) уже мають ілюстрації у Вікісховищі. У 2024 році 28 конкурсантів завантажили 776 знімків 198 об’єктів, серед яких 11 були представлені вперше. Загалом за весь період участі Одещини у конкурсі до створення фотоархіву долучилися 400 учасників.

Довідка

Дворець Абази в Одесі – це архітектурна перлина, розташована на вулиці Італійській, 9 (раніше Пушкінській). Він був збудований у 1856-1858 роках за проєктом архітектора Людвіга Оттона для полтавського поміщика Олександра Абази. Будівля виконана в стилі еклектики, поєднуючи елементи французького бароко, ампіру та рококо.

Спочатку палац використовувався для проведення балів і прийомів, а згодом став громадським простором. Нині в ньому розташований Одеський музей західного і східного мистецтва, який зберігає унікальні художні колекції.

Дворець є пам’яткою архітектури національного значення.