Полум’яне диво: на Одещині народилося майже дві сотні рідкісних птахів

У мальовничому місці на кордоні двох лиманів у національному природному парку “Тузловські лимани” з літа гніздиться велика зграя із 570 фламінго. У результаті світ з’явилися майже дві сотні пташенят. Таке диво в Україні сталося вперше.

Про це повідомив керівник науково-дослідного відділу парку доктор біологічних наук Іван Русєв.

За його словами, раніше, 2017 року, фламінго в Україні вже намагалися сформувати колонію в Херсонській області на озері Чурюк неподалік Криму, але вивели лише трьох пташенят, і доля їх невідома.

До речі, сама назва “фламінго” походить від латинського слова “флама” – полум’я.

Під час повномасштабного вторгнення та окупації Херсонської області птахи залишили тимчасово окуповані території та обрали Тузловські лимани для поселення.

«Вперше птахи-«розвідники» великою зграєю з’явилися у нас 2021 року. У тому році на головних колоніях фламінго в Туреччині на озері Туз була смерть великої кількості пташенят і дорослих птахів, і ми тоді пророкували, що вони незабаром у нас загнездятся”, – пише Русєв.

За словами еколога, фламінго з’явилися в одеському Нацпарку у квітні, а у травні одразу обрали місце для гніздування на узбережжі лиману Бурнас біля села Базар’янка. Але місце довелося покинути: завадили браконьєри та собаки.

Наприкінці червня цього року птахи оселилися на кордоні великих Тузловських лиманів Шагани та Алібей. “Тузловські” фламінго вивели 192 пташенята – їх уже окольцювали.

Іван Русєв зазначив, що у зграї є дорослі птахи з кольоровими кільцями із Франції, Туреччини та Іспанії.

Нагадаємо, під час рейду працівники Національного природного парку “Тузлівськи лимани” виявили масову вирубку дубів, кленів та акацій в урочища “Лебедівка”.

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