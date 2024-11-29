Одеса без світла: чи справедливі графіки та хто за них відповідає

Чому світло вимикають зараз? Обстріл був давно

— За вказівкою НЕК «Укренерго», на території України і на Одещині діють графіки стабілізаційних відключень. Причина: пошкоджені Росією енергооб’єкти. Їх ремонтують. Енергетики цілодобово працюють, аби повернути світло. ДТЕК Одеські електромережі не приймає самостійно рішення про введення або скасування будь-яких обмежень. За це відповідає Укренерго. Оператор системи розподілу лише виконує її вказівки.

Чому комусь світло дали майже одразу, а в когось не було декілька діб?

– 17 листопада ворог вдесяте в цьому році обстріляв українську енергосистему. Сильно постраждали електростанції та мережі, які передають електрику. На Одещині – найбільше. Електроенергія майже повністю перестала надходити в область, діяли екстрені відключення. Без світла залишилися понад 70% клієнтів. Енергетики почали ремонт після дозволу від військових та рятувальників. Щоб подати напругу, в першу чергу, на об’єкти критичної інфраструктури, нам довелося лагодити опори, дроти, вимикачі, трансформатори. Це титанічна праця. Ввечері 18 листопада фахівці ДТЕК Одеські електромережі заживили всю критичну інфраструктуру, щоб подати напругу на об’єкти тепло- та водопостачання.

Найгірша ситуація зі світлом в Одесі та Одеському районі. Через обстріл постраждало магістральне енергообладнання. Тому ми фізично не могли постачати напругу до домівок усіх клієнтів.

Це як на автозаправці. В нормальному режимі працюють всі колонки, машини підʼїжджають та заправляються. Якщо працюватиме лише одна колонка, а кількість машин не зміниться, то утвориться черга. І всі водії чекатимуть. Так само зі світлом. Де була технічна можливість, там ми давали електроенергію всім по черзі.

Чому графіки не завжди працюють? Чому не можна «справедливо» вимикати світло – усім однаково?

– Зараз в Одещині стабілізаційні відключення. Графіки працюють з 2023 року. Їх затвердили Одеська обласна військова адміністрація і Державна інспекція з енергетичного нагляду України. Вони складаються з шести груп. Їх вимикають і вмикають по черзі залежно від того, яка команда надійшла від НЕК Укренерго.

Графіки потрібні для справедливої черги подачі світла усім мешканцям області. Виключення – об’єкти критичної інфраструктури: котельні, лікарні, об’єкти водопостачання та водовідведення, підприємства оборонно-промислового комплексу. Перелік об’єктів «критики» встановлюють Одеська ОВА та Держенергонагляд. Наша компанія виконує їхні розпорядження.

Наші фахівці слідкують, щоб у кожної групи за тиждень світло було однакову кількість годин. Ідеальний баланс можливий за стабільної та прогнозованої ситуації. Враховуючи наслідки обстрілів і ріст споживання через похолодання, диспетчери НЕК Укренерго збільшують і зменшують кількість черг по декілька разів за добу. Вирівняти до хвилини кількість годин зі світлом протягом доби чи тижня практично неможливо. Однак ми стараємось, щоб різниця не перевищувала кілька годин протягом тижня.

Чому не підготувалися до обстрілів енергетики і до блекаутів?

– Ми пройшли вже два найскладніші опалювальні сезони в історії країни. У 2022-2023 роках все, що відбувалося, було для нас вперше: обстріли енергоінфраструктури, блекаути, графіки відключень. Ми врахували цей досвід. Для проходження зими ми весь рік системно готували наші електромережі. Ми посилювали енергоінфрастуктуру там, де це було потрібно, ремонтували, замінювали обладнання, щоб бути готовими до будь-яких ситуацій.

Щоб швидше усувати аварії на Одещині, ми перевели фахівців у посилений режим роботи: цілодобово чергують 206 бригад. Провели аудит обладнання, зробили аварійний запас матеріалів для ремонту повітряних і кабельних ліній, забезпечили бригади паливо-мастильними матеріалами та вдосконалили систему інформування про графіки відключень.

В ситуації, в якій опинилася українська енергосистема, не була жодна інша країна в світі. Тому всі рішення у відповідь на обстріли є унікальними. Ми не могли скористатися світовою практикою і взяти готове рішення. Війна триває і ми не можемо спрогнозувати планів ворога.

Чому в мене вдома світла немає, а ліхтарі на вулиці світяться?

– Мережі вуличного освітлення вимикаються так само, як і групи. Та не завжди ваш будинок і ліхтарі живляться з однієї трансформаторної підстанції. Зазвичай, коли вимикається група, тоді й гасне світло на вулиці. Хіба що лінії під’єднані до об’єктів критичної інфраструктури.

Чому в новобудовах є світло?

– Стабілізаційні відключення стосуються усіх житлових будинків, підприємств за винятком об’єктів соціально важливої критичної інфраструктури. Поділу між старим та новим житловим фондом немає. Сучасні забудовники та ОСББ адаптуються до викликів. Тому у деяких новобудовах ціна на генератор закладається у вартість житла, або мешканці самостійно встановлюють їх. Так під час відключень світла жителі мають тепло, воду та змогу користуватися ліфтом. Завдяки роботі генератора є освітлення на сходах між поверхами. Ззовні може здатися, що проблем з електропостачанням у таких будинках немає, хоча в оселях електрика відсутня.

Чи діє схема «перекрий дорогу — ДТЕК включить світло»?

– Перекриття доріг не скоротить час на ліквідацію поломки. Такі мітинги грають на руку ворогу, який поширює дезінформацію та сіє «зраду» навколо теми електропостачання. За весь час жодна акція протесту не пришвидшила повернення світла.

Чи практикує ДТЕК «каральні» відключення? Наприклад, боржникам або тим, хто обурювався?

– ДТЕК Одеські електромережі – бізнес, який керується виключно законом. У законодавстві, інструкції чи регламенті немає жодних «каральних» відключень. Чому немає світла? Бо проводять планові роботи, є локальні аварії або стабілізаційні чи екстрені вимкнення. Все в рамках інструкцій. Вони відбуваються за алгоритмом, його виконання контролюють держоргани.

З приводу відключення боржників. Наша компанія не нараховує та не виставляє рахунки. Цим займається «Одесаобленерго». Як це працює? Відповідно до законодавства, скасовано мораторій на відключення клієнтів, які мають борги за світло. Щодня постачальник електричної енергії в Одеській області «ООЕК» надсилає нам певну кількість заявок на відключення. Ми зобов’язані задовольнити їх, інакше порушуємо закон. Тобто постачальник дає нам заявку на вимкнення клієнта – ми вимикаємо. Дає заявку на підключення – вмикаємо. Найчастіше ми не знаємо причину відключення. Всі питання щодо заборгованості клієнти вирішують з «Одесаобленерго».

Що змінилося в графіках і де їх можна переглянути?

– Графіки незмінні. Вони розміщені на сайті. Ми врахували прохання клієнтів і оновили систему сповіщення про графіки стабілізаційних відключень. Графік формується на основі команд Укренерго з обмеженням електропостачання по чергах протягом доби. Денний графік оприлюднюємо протягом години, щойно Укренерго дасть команду застосувати стабілізаційні відключення на нову добу. Якщо Укренерго дає нову команду, скорегуємо графік за півгодини. Оскільки Укренерго надсилає розпорядження ввечері, то до 00:00 на наших каналах опублікуємо два графіки – на поточну добу й наступну. Графіки є тут: Viber, Telegram, сайт.

Як люди можуть допомогти енергосистемі?

– Найкраща допомога енергосистемі та енергетикам – це розумне споживання електроенергії.

Не вмикайте всі прилади, що є в будинку та квартирі відразу щойно з’явилося світло. Робіть це поступово.

Cпоживайте електроенергію ощадливо в пікові години: з 07:00 до 11:00 та з 19:00 до 22:00.

Не користуйтеся одночасно декількома енергоємними приладами, вмикайте їх почергово, щоб розподілити навантаження.

Використовуйте нічний режим енергоспоживання. Включайте або використовуйте функцію «відкладеного старту» потужних приладів (бойлери, посудомийні та пральні машини, кондиціонери та інші) після 23:00.

Встановіть багатозонний лічильник «День/Ніч». Він дозволить суттєво (до 50%) скоротити витрати на електрику внаслідок знижки на нічне споживання (23:00 – 7:00).

Замініть по можливості в оселі усі лампи на світлодіодні. У порівнянні з лампами розжарювання вони споживають електрики в 10 разів менше.

Користуйтеся енергоефективною технікою класу А, А+, А++, А+++. Вона більш енергоефективна, а отже споживатиме менше кіловат.

За що відповідає ДТЕК?

– Ми доставляємо світло від високовольтних мереж НЕК Укренерго безпосередньо до домівок наших клієнтів, підприємств та установ: лікарням, об’єктам водопостачання та водовідведення, котельням тощо, – пояснив Дмитро Григор’єв.

Працівники займаються розбудовою, модернізацією, обслуговуванням та ремонтом електромереж Одещини. Також відповідають за надійне та безперебійне електропостачання, управляють системою розподілу електроенергії клієнтам в Одесі та області. ДТЕК встановлюють лічильники та фіксують кількість спожитої електроенергії.

– Опори, дроти, ізолятори та трансформатори, одним словом – «залізо», це те, за що ми відповідаємо, – наголосив Дмитро Григор’єв.

ДТЕК не займається платіжками. Це обов’язок енергопостачальної компанії.

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