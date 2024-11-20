Дітям у Доброславі сподобалась реформа харчування: секрет місцевої школи

Запізнілі корективи

Лише зараз до запропонованого шкільного меню внесли корективи, зокрема, якщо раніше мали використовувати для приготування страв лише мʼясо курки, то тепер дозволили також яловичину та свинину. Крім того, ініціатори реформи шкільного харчування почали наголошувати: меню Клопотенка є рекомендованим, а не обовʼязковим. І кожний навчальний заклад може розробити своє меню, спираючись на рекомендації щодо здорового харчування та місцеві традиції. Бо те, що люблять на Закарпатті, напевно, не надто сприймуть в Одесі. Або одеський форшмак не дуже зрозуміють у Вінниці.

Цікаво, що шляхом використання національних традицій та вподобань спочатку пішли керівники шкіл та кухарі на місцях. Бо вони шукали вихід з ситуації, коли діти масово відмовлялись їсти запропоновані страви і лишались голодними. Заборона приносити до школи ланчбокси з домашньою їжею робила стан справ ще гіршим. Яка голодна дитина спроможна навчатись? На уроках вона вимушена прислухатись до того, що відбувається у неї в животі.

Акцент на місцеві страви спрацював. Діти почали із задоволенням йти до шкільних їдалень. І тоді вже «команда реформ» була вимушена наздоганяти ситуацію і вносити певні корективи у запропоноване меню. Якби це зробили раніше, вдалося б уникнути великої кількості суперечок батьків щодо дитячого харчування у школах і швидше почати працювати над реальним меню, яке б не так сильно відрізнялось від звичайної домашньої їжі.

Дитина очікує на щось нове та смачне

– Діти молодших класів дуже полюбляють все нове та смачне, – каже Валентина Мархайчук, бухгалтер Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Доброславської селищної ради. – З ними треба грати в казку не лише на уроках, а і в їдальні теж. Без цього ніяк. Тому, коли я взялася розробляти меню на осінній період, то поставила собі завдання – не повторювати страв і зробити його якомога різноманітнішим.

Дійсно, розробниця попрацювала досить плідно. Зокрема, кожного четверга в меню представлена риба: палички, нагетси, фрикадельки, січеники. Точнісінько так не повторюються і мʼясні страви: парові січеники (яловичина), мітболи з горіхами та овочами (свинина), запечене філе курки з орегано, фрикадельки в томатному соусі (свинина). Обовʼязковими в меню є також свіжі фрукти – яблука, апельсини, мандарини, банани. Зʼявляться і модні фрітата та скрамбл (страви з яєць), плов з кускусу та булгуру.

Пані Валентина має дуже велику надію, що їй дозволять включити до меню йогурти, які так полюбляють діти. Поки в меню є узвар із сухофруктів, сік, чай каркаде, напій з карпатських трав. Але дітлашня дуже очікує на йогурти. Якщо вони зʼявляться, бігтимуть до їдальні ще швидше.

Врахували думку батьків та дітей

– Коли ми розробили меню, розмістили його у батьківських чатах, – розповідає Валерій Іванчиков, виконуючий обовʼязки начальника управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту. – Ми мали отримати відгуки батьків, зрозуміти, чи погоджуються вони із запропонованим нами підходом. Батьки погодились із необхідністю впроваджувати здорове харчування і з цією підтримкою ми вже мали працювати. Крім того, вони зраділи, що на зміну буфетному харчуванню з сухими сніданками, як раніше було у нашому Доброславському ліцеї, прийдуть гарячі страви. З настанням осені це дуже важливо, і батьки підтримали такі зміни.

Щодо заборон, ми не забороняємо школярам приносити їжу у ланчбоксах. Дитина може щось додати до свого обіду, зʼїсти частину запропонованих в меню страв або не харчуватись в школі взагалі. Ніякого примусу до цього бути не може. Батьки разом з дитиною обирають найкращий для неї варіант. Це головний принцип організації дитячого харчування у школі.

«Приготуйте як у школі»

В Доброславському ліцеї мені довелося трохи почекати, поки школярі пообідають. До їдальні вони дуже поспішали, і це найкраще свідчення того, що їжа подобається.

– Я прошу маму вдома приготувати мені таку картопельку, як у школі, запечену, смачненьку, – каже Єва. – А ще салатики. Але в неї виходять трохи по-іншому. Смачно і вдома, і в школі.

– Я двома руками за здорове харчування, – каже мама Єви Тетяна. – Ми і вдома намагаємось притримуватись принципів здорового харчування, щоб Єва звикла до цього і мала у дорослому житті корисні харчові звички. Це дуже важливий момент для правильного розвитку дитини та гарантія її здоровʼя.

– Я люблю гречану кашу з молоком, курячі нагетси, – розповідає Саша. – А от морква мені більше подобається не терта у салаті, а ціла, щоб можна було її погризти. Вона так хрумтить!

– В мене пʼятеро дітей, – каже Інна Семенуха. – Ромчик навчається в 4-му класі. Вдома він досить перебірливий у їжі, але в школі з першого класу йому все подобається. Тому я спокійна, що дитина нагодована і може нормально навчатись.

Не бійтесь експериментувати

Досвід Доброславського опорного ліцею довів, наскільки важливо не слідувати сліпо за вказівками зверху, а творчо підходити до вирішення питань, виходячи, перш за все, з інтересів дітей. А ще – важливо вести постійний діалог з батьками. Тоді вдасться зʼясувати, які особливості травлення мають діти, хто з них знаходиться на лікувальній дієті і тому харчуватиметься інакше, хто які страви хотів би побачити у меню. Саме так має будуватись і нова школа, і нові взаємовідносини між всіма зацікавленими в учбовому процесі сторонами.

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