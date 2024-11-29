Одесса без света: справедливы ли графики и кто за них отвечает

Почему свет выключают сейчас? Обстрел был давно

— По указанию НЭК «Укрэнерго», на территории Украины и в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Причина: поврежденные Россией энергообъекты. Их ремонтируют. Энергетики круглосуточно работают, чтобы вернуть свет. ДТЭК Одесские электросети не принимает самостоятельно решение о введении или отмене каких-либо ограничений. За это отвечает Укрэнерго. Оператор системы распределения только выполняет ее указания.

Почему кому-то свет дали почти сразу, а у кого-то не было несколько суток?

— 17 ноября враг в десятый раз в этом году обстрелял украинскую энергосистему. Сильно пострадали электростанции и сети, которые передают электричество. В Одесской области — больше всего. Электроэнергия почти полностью перестала поступать в область, действовали экстренные отключения. Без света остались более 70% клиентов. Энергетики начали ремонт после разрешения от военных и спасателей. Чтобы подать напряжение, в первую очередь, на объекты критической инфраструктуры, нам пришлось чинить опоры, провода, выключатели, трансформаторы. Это титанический труд. Вечером 18 ноября специалисты ДТЭК Одесские электросети запитали всю критическую инфраструктуру, чтобы подать напряжение на объекты тепло— и водоснабжения.

Наихудшая ситуация со светом в Одессе и Одесском районе. Из-за обстрелов пострадало магистральное энергооборудование. Поэтому мы физически не могли поставлять напряжение в дома всех клиентов.

Это как на автозаправке. В нормальном режиме работают все колонки, машины подъезжают и заправляются. Если будет работать только одна колонка, а количество машин не изменится, то образуется очередь. И все водители будут ждать. Так же со светом. Где была техническая возможность, там мы давали электроэнергию всем по очереди.

Почему графики не всегда работают? Почему нельзя «справедливо» выключать свет — всем одинаково?

— Сейчас в Одесской области стабилизационные отключения. Графики работают с 2023 года. Их утвердили Одесская областная военная администрация и Государственная инспекция по энергетическому надзору Украины. Они состоят из шести групп. Их выключают и включают по очереди в зависимости от того, какая команда поступила от НЭК Укрэнерго.

Графики нужны для справедливой очереди подачи света всем жителям области. Исключение — объекты критической инфраструктуры: котельные, больницы, объекты водоснабжения и водоотведения, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Перечень объектов «критики» устанавливают Одесская ОВА и Госэнергонадзор. Наша компания выполняет их распоряжения.

Наши специалисты следят, чтобы у каждой группы за неделю свет был одинаковое количество часов. Идеальный баланс возможен при стабильной и прогнозируемой ситуации. Учитывая последствия обстрелов и рост потребления из-за похолодания, диспетчеры НЭК Укрэнерго увеличивают и уменьшают количество очередей по несколько раз в сутки. Выровнять до минуты количество часов со светом в течение суток или недели практически невозможно. Однако мы стараемся, чтобы разница не превышала несколько часов в течение недели.

Почему не подготовились к обстрелам энергетики и к блэкаутам?

— Мы прошли уже два самых сложных отопительных сезона в истории страны. В 2022-2023 годах все, что происходило, было для нас впервые: обстрелы энергоинфраструктуры, блэкауты, графики отключений. Мы учли этот опыт. Для прохождения зимы мы весь год системно готовили наши электросети. Мы усиливали энергоинфрастуктуру там, где это было нужно, ремонтировали, заменяли оборудование, чтобы быть готовыми к любым ситуациям.

Чтобы быстрее устранять аварии в Одесской области, мы перевели специалистов в усиленный режим работы: круглосуточно дежурят 206 бригад. Провели аудит оборудования, сделали аварийный запас материалов для ремонта воздушных и кабельных линий, обеспечили бригады горюче-смазочными материалами и усовершенствовали систему информирования о графиках отключений.

В ситуации, в которой оказалась украинская энергосистема, не была ни одна другая страна в мире. Поэтому все решения в ответ на обстрелы являются уникальными. Мы не могли воспользоваться мировой практикой и взять готовое решение. Война продолжается и мы не можем спрогнозировать планов врага.

Почему у меня дома света нет, а фонари на улице светятся?

— Сети уличного освещения выключаются так же, как и группы. Но не всегда ваш дом и фонари питаются от одной трансформаторной подстанции. Обычно, когда выключается группа, тогда и гаснет свет на улице. Разве что линии подключены к объектам критической инфраструктуры.

Почему в новостройках есть свет?

— Стабилизационные отключения касаются всех жилых домов, предприятий за исключением объектов социально важной критической инфраструктуры. Разделения между старым и новым жилым фондом нет. Современные застройщики и ОСМД адаптируются к вызовам. Поэтому в некоторых новостройках цена на генератор закладывается в стоимость жилья, или жители самостоятельно устанавливают их. Так во время отключений света жители имеют тепло, воду и возможность пользоваться лифтом. Благодаря работе генератора есть освещение на лестнице между этажами. Внешне может показаться, что проблем с электроснабжением в таких домах нет, хотя в домах электричество отсутствует.

Действует ли схема «перекрой дорогу — ДТЭК включит свет»?

— Перекрытие дорог не сократит время на ликвидацию поломки. Такие митинги играют на руку врагу, который распространяет дезинформацию и сеет «измену» вокруг темы электроснабжения. За все время ни одна акция протеста не ускорила возвращение света.

Практикует ли ДТЭК «карательные» отключения? Например, должникам или тем, кто возмущался?

— ДТЭК Одесские электросети — бизнес, который руководствуется исключительно законом. В законодательстве, инструкции или регламенте нет никаких «карательных» отключений. Почему нет света? Потому что проводят плановые работы, есть локальные аварии или стабилизационные или экстренные отключения. Все в рамках инструкций. Они происходят по алгоритму, его выполнение контролируют госорганы.

По поводу отключения должников. Наша компания не начисляет и не выставляет счета. Этим занимается «Одессаоблэнерго». Как это работает? В соответствии с законодательством, отменен мораторий на отключение клиентов, которые имеют долги за свет. Ежедневно поставщик электрической энергии в Одесской области «ООЭК» присылает нам определенное количество заявок на отключение. Мы обязаны удовлетворить их, иначе нарушаем закон. То есть поставщик дает нам заявку на отключение клиента — мы выключаем. Дает заявку на подключение — включаем. Чаще всего мы не знаем причину отключения. Все вопросы по задолженности клиенты решают с «Одессаоблэнерго».

Что изменилось в графиках и где их можно просмотреть?

— Графики неизменны. Они размещены на сайте. Мы учли просьбы клиентов и обновили систему оповещения о графиках стабилизационных отключений. График формируется на основе команд Укрэнерго с ограничением электроснабжения по очередям в течение суток. Дневной график публикуем в течение часа, как только Укрэнерго даст команду применить стабилизационные отключения на новые сутки. Если Укрэнерго дает новую команду, скорректируем график за полчаса. Поскольку Укрэнерго присылает распоряжения вечером, то до 00:00 на наших каналах опубликуем два графика — на текущие сутки и следующие. Графики есть здесь: Viber, Telegram, сайт.

Как люди могут помочь энергосистеме?

— Лучшая помощь энергосистеме и энергетикам — это разумное потребление электроэнергии.

Не включайте все приборы, которые есть в доме и квартире сразу как только появился свет. Делайте это постепенно.

Потребляйте электроэнергию экономно в пиковые часы: с 07:00 до 11:00 и с 19:00 до 22:00.

Не пользуйтесь одновременно несколькими энергоемкими приборами, включайте их поочередно, чтобы распределить нагрузку.

Используйте ночной режим энергопотребления. Включайте или используйте функцию «отложенного старта» мощных приборов (бойлеры, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры и другие) после 23:00.

Установите многозонный счетчик «День/Ночь». Он позволит существенно (до 50%) сократить расходы на электричество вследствие скидки на ночное потребление (23:00 — 7:00).

Замените по возможности в доме все лампы на светодиодные. По сравнению с лампами накаливания они потребляют электричества в 10 раз меньше.

Пользуйтесь энергоэффективной техникой класса А, А+, А++, А+++. Она более энергоэффективная, а значит будет потреблять меньше киловатт.

За что отвечает ДТЭК?

— Мы доставляем свет от высоковольтных сетей НЭК Укрэнерго непосредственно в дома наших клиентов, предприятий и учреждений: больницам, объектам водоснабжения и водоотведения, котельным и т.д., — пояснил Дмитрий Григорьев.

Работники занимаются развитием, модернизацией, обслуживанием и ремонтом электросетей Одесской области. Также отвечают за надежное и бесперебойное электроснабжение, управляют системой распределения электроэнергии клиентам в Одессе и области. ДТЭК устанавливают счетчики и фиксируют количество потребленной электроэнергии.

— Опоры, провода, изоляторы и трансформаторы, одним словом — «железо», это то, за что мы отвечаем, — подчеркнул Дмитрий Григорьев.

ДТЭК не занимается платежками. Это обязанность энергоснабжающей компании.

Читайте также: