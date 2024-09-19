В Одесі боржникам за комунальні послуги готують неприємні заборони

Одеські тарифи на воду і газ не змінюються від початку повномасштабного вторгнення, але багато жителів міста все одно не платять за комуналку. Незабаром це може призвести до багатьох обмежень для боржників.
Насамперед у тих, хто не оплачує житлово-комунальні послуги та має борги, з’являться проблеми з продажем квартир або передачею їх у спадок.
Про це розповів депутат Верховної Ради, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, повідомляє сайт «На Пенсії».
Нардеп підкреслив, що незважаючи на мораторій на підвищення тарифів, багато споживачів не платять за воду.
Це при тому, що тарифи в Одесі залишаються незмінними з 24 лютого 2024 року й одні з найменших в Україні:
- на централізоване водопостачання – 14,93 грн за 1 м3 (без податку на додану вартість, це плюс 20%);
- на централізоване водовідведення – 14,37 грн за 1 м3 (без податку на додану вартість, це плюс 20%).
Для порівняння, в Умані людям уже доводиться платити місцевому постачальнику води по 57 грн 50 коп. за кубометр і за водопостачання, і за водовідведення.
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Нардеп наполягає, що треба посилити законодавство і збільшити відповідальність за несплату комуналки. Він пропонує, щоб борги висіли обтяженням на квартирі. Це позбавить власників нерухомості продати її, подарувати або заповісти. Законодавець вважає, що це буде чесне вирішення питання.