В Одесі боржникам за комунальні послуги готують неприємні заборони

Насамперед у тих, хто не оплачує житлово-комунальні послуги та має борги, з’являться проблеми з продажем квартир або передачею їх у спадок.

Про це розповів депутат Верховної Ради, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, повідомляє сайт «На Пенсії».

Нардеп підкреслив, що незважаючи на мораторій на підвищення тарифів, багато споживачів не платять за воду.

Це при тому, що тарифи в Одесі залишаються незмінними з 24 лютого 2024 року й одні з найменших в Україні:

на централізоване водопостачання – 14,93 грн за 1 м3 (без податку на додану вартість, це плюс 20%);

за 1 м3 (без податку на додану вартість, це плюс 20%); на централізоване водовідведення – 14,37 грн за 1 м3 (без податку на додану вартість, це плюс 20%).

Для порівняння, в Умані людям уже доводиться платити місцевому постачальнику води по 57 грн 50 коп. за кубометр і за водопостачання, і за водовідведення.

Нардеп наполягає, що треба посилити законодавство і збільшити відповідальність за несплату комуналки. Він пропонує, щоб борги висіли обтяженням на квартирі. Це позбавить власників нерухомості продати її, подарувати або заповісти. Законодавець вважає, що це буде чесне вирішення питання.