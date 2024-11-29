Чому постійно змінюються графіки вимкнень світла – пояснення ДТЕК

Про це розповіли в ДТЕК.

Російські війська 28 листопада завдали 11 масштабного удару по енергетиці України з початку повномасштабної війни. Учора країна-терорист спрямувала близько 100 дронів і понад 90 ракет різних типів, включно з «Калібрами» з касетними боєприпасами. Ліквідувати наслідки таких ударів значно складніше.

Зараз енергетики налаштовують резервні схеми живлення там, де це можливо. Ситуація залишається складною та непередбачуваною, зазначають у ДТЕК.

Українців закликають слідкувати за офіційними джерелами інформації, такими як Telegram ДТЕК, і вірити в енергетиків.

Вночі та вранці 28 листопада ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Було пошкоджено енергооб’єкти в кількох регіонах. Удар зачепив підстанції, які постачають енергією АЕС. Через що, три діючі атомні електростанції України знизили потужність.