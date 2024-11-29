Чому постійно змінюються графіки вимкнень світла – пояснення ДТЕК

Після масованих російських атак на українську енергетику ситуація залишається складною та непередбачуваною. Саме тому графіки відключень можуть змінюватися кілька разів на добу.
Про це розповіли в ДТЕК.
Російські війська 28 листопада завдали 11 масштабного удару по енергетиці України з початку повномасштабної війни. Учора країна-терорист спрямувала близько 100 дронів і понад 90 ракет різних типів, включно з «Калібрами» з касетними боєприпасами. Ліквідувати наслідки таких ударів значно складніше.
Зараз енергетики налаштовують резервні схеми живлення там, де це можливо. Ситуація залишається складною та непередбачуваною, зазначають у ДТЕК.
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Українців закликають слідкувати за офіційними джерелами інформації, такими як Telegram ДТЕК, і вірити в енергетиків.
Вночі та вранці 28 листопада ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Було пошкоджено енергооб’єкти в кількох регіонах. Удар зачепив підстанції, які постачають енергією АЕС. Через що, три діючі атомні електростанції України знизили потужність.