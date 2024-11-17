Новини Одеси та Одеської області

Последствия обстрела Одессы 17 ноября: погибли люди, разрушены дома (фото)

Российский удар 17 ноября пришелся не только по критической инфраструктуре Одесской области. Пострадали также мирные жители и их жилье. К середине дня известно о двух погибших и одном раненом. Досталось и домам.

В Одесской областной военной администрации сообщили, что нынешняя террористическая российская атака Одесщины унесла жизни двух человек. Также ранение получил 17-летний молодой человек.

По информации спасателей, в Одесской области вспыхнули пожары в 3 частных жилых домах, еще 4 дома частично разрушены. Пострадал 1 человек (подросток).

Также спасатели нашли собаку, которая потерялась и передали ее владельцам.

В прокуратуре Одесской области уточнили, что двое погибших – это – сотрудники энергообъекта. Россияне попали по энергетической инфраструктуре региона.

Одесса до сих пор остается без света. В городе не работает общественный электротранспорт, есть перебои с работой светофоров, водоснабжением и теплом. Задерживаются поезда.

В городе открываются Пункты несокрушимости.

Восстановить водоснабжение и отопление местные власти рассчитывают до 14-15:00. Сроки возобновление подачи электричества пока не оговариваются. Но в пригородные  населенные пункты свет постепенно уже возвращается.

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