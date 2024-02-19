Ніс на Дерибасівській та проліски на клумбах: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує
фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 12 по 18 лютого?
12 лютого
На Дерибасівській… Що бачимо? Звісно, ніс. Але до повісті Гоголя він ніякого відношення не має. Це той випадок, коли реклама стає артоб’єктом. Ніс так і привертає увагу. Ну а як ще рекламувати парфуми?
13 лютого
Поки одеські вулиці вже прикрашені майже весняним декором до Дня закоханих, в старому одеському дворику на вул. Університетській (колишні Єлісаветинська) все ще можна помилуватись новорічною ялинкою. Сусіди кажуть, що поки не збираються розставатися з цією живою красунею.
14 лютого
Завдяки давній афіші у сучасному Музеї-кав’ярні «Стара Одеса», ми тепер знаємо, як «відмітила День закоханих» одеська Слобідка 114 років тому – 14 лютого 1910 року. До речі, це була неділя.
Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.
15 лютого
Отаке маленьке лютневе диво в старому одеському дворику на Пастера: серед пожовклого тогорічного листя вже красуються весняні першоцвіти:
16 лютого
Вхід до одеської кав’ярні на Гоголя: ще одна креативна рекламна ідея!
17 лютого
Отака симпатична джаз-банда є на проспекті Українських героїв в Одесі. Мабуть, сьогодні вони теж святкують європейський День кота.
18 лютого
Старопортофранківська… Хоча лютий по-різному демонструє свій погодний характер, навіть у похмурий день можна побачити, як одеські газони та клумби вже готові зустрічати весну.
Фото авторки