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Ніс на Дерибасівській та проліски на клумбах: сім миттєвостей одеського тижня

Ніс на Дерибасівській та проліски на клумбах: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує
фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 12 по 18 лютого?

12 лютого

На Дерибасівській… Що бачимо? Звісно, ніс. Але до повісті Гоголя він ніякого відношення не має. Це той випадок, коли реклама стає артоб’єктом. Ніс так і привертає увагу. Ну а як ще рекламувати парфуми?

Фото дня в Одессе, на Дерибасовской

13 лютого

Поки одеські вулиці вже прикрашені майже весняним декором до Дня закоханих, в старому одеському дворику на вул. Університетській (колишні Єлісаветинська) все ще можна помилуватись новорічною ялинкою. Сусіди кажуть, що поки не збираються розставатися з цією живою красунею.

Фото дня в Одессе, елка в феврале

14 лютого

Завдяки давній афіші у сучасному Музеї-кав’ярні «Стара Одеса», ми тепер знаємо, як «відмітила День закоханих» одеська Слобідка 114 років тому – 14 лютого 1910 року. До речі, це була неділя.

Фото дня в Одессе, старая афиша

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15 лютого

Отаке маленьке лютневе диво в старому одеському дворику на Пастера: серед пожовклого тогорічного листя вже красуються весняні першоцвіти:

Фото дня в Одессе, первоцветы

16 лютого

Вхід до одеської кав’ярні на Гоголя: ще одна креативна рекламна ідея!

Фото дня в Одессе, вход в кафе на Гоголя

17 лютого

Отака симпатична джаз-банда є на проспекті Українських героїв в Одесі. Мабуть, сьогодні вони теж святкують європейський День кота.

Фото дня в Одессе, кошачья джаз-банда

18 лютого

Старопортофранківська… Хоча лютий по-різному демонструє свій погодний характер, навіть у похмурий день можна побачити, як одеські газони та клумби вже готові зустрічати весну.

Фото дня в Одессе, на Старопортофранковской

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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