Нос на Дерибасовской и подснежники на клумбах: семь мгновений одесской недели

12 февраля

На Дерибасовской… Что мы видим? Конечно, нос. Но к повести Гоголя он никакого отношения не имеет. Это тот случай, когда реклама становится арт-объектом. Нос так и привлекает внимание. Ну а как еще рекламировать духи?

13 февраля

Пока одесские улицы уже украшены почти весенним декором ко Дню влюбленных, в старом одесском дворике по улице Университетской (бывшая Елисаветинская) все еще можно полюбоваться новогодней елкой. Соседи говорят, что пока не собираются расставаться с этой живой красавицей.

14 февраля

Благодаря давней афише в современном Музее-кафе «Старая Одесса», мы теперь знаем, как «отметила День влюбленных» одесская Слободка 114 лет назад – 14 февраля 1910 года. Кстати, это было воскресенье.

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15 февраля

Вот такое маленькое февральское чудо в старом одесском дворике на Пастера: среди пожелтевших прошлогодних листьев уже красуются весенние первоцветы:

16 февраля

Вход в одесское кафе на Гоголя: еще одна креативная рекламная идея!

17 февраля

Вот такая симпатичная хвостатая «джаз-банда» есть на проспекте Украинских героев в Одессе. Пожалуй, сегодня они тоже отмечают европейский День кота.

18 февраля

Старопортофранковская… Хотя февраль по-разному демонстрирует свой погодный характер, даже в пасмурный день можно увидеть, как одесские газоны и клумбы уже готовы встречать весну.

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