На старому одеському проспекті змінюють вуличні покажчики (фото)

На старому одеському проспекті змінюють вуличні покажчики. З третього травня він вже не Олександрівський. Він тепер названий на честь Українських Героїв, які виборюють нашу Перемогу у війні з рашистами.

Як виглядають нові вуличні покажчики?

Зміна покажчиків — процес копіткий. Ще не всі покажчики змінено. Але, як то кажуть, процес пішов. Одна з кав’ярень на проспекті навіть зробила свій ексклюзивний варіант таблички з новою назвою проспекту.

До речі, старий одеський проспект перейменовувався багато разів.

Ім’я старого одеського проспекту змінювалось багато разів

Спочатку він звався Великий проспект, потім Олександрівський (на честь імператора Олександра II; на той час це була головна вулиця міста).

З 1927 року він мав назву Петра Шмідта. Під час окупації Одеси (1941-1944) у Другій світовій війні мав ім’я Гітлера. Потім отримав ім’я Шмідта. Потім — ім’я Сталіна.

З 1961 року він стає проспектом Миру.

У 1995 році проспекту повернули його другу назву — він знов стає Олександрівським проспектом.

Третього травня 2023 року Одеська міська рада в рамках дерусифікації перейменувала на проспект Українських Героїв.

Марія Котова

Фото авторки