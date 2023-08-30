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На старому одеському проспекті змінюють вуличні покажчики (фото)

На старому одеському проспекті змінюють вуличні покажчики (фото)

На старому одеському проспекті змінюють вуличні покажчики. З третього травня він вже не Олександрівський. Він тепер названий на честь Українських Героїв, які виборюють нашу Перемогу у війні з рашистами.

Як виглядають нові вуличні покажчики?

Зміна покажчиків — процес копіткий. Ще не всі покажчики змінено. Але, як то кажуть, процес пішов. Одна з кав’ярень на проспекті навіть зробила свій ексклюзивний варіант таблички з новою назвою проспекту.

До речі, старий одеський проспект перейменовувався багато разів.

новые таблички проспект александровский

Ім’я старого одеського проспекту змінювалось багато разів

Спочатку він звався Великий проспект, потім Олександрівський (на честь імператора Олександра II; на той час це була головна вулиця міста).

З 1927 року він мав назву Петра Шмідта. Під час окупації Одеси (1941-1944) у Другій світовій війні мав ім’я Гітлера. Потім отримав ім’я Шмідта. Потім — ім’я Сталіна.

З 1961 року він стає проспектом Миру.

У 1995 році проспекту повернули його другу назву — він знов стає Олександрівським проспектом.

новые таблички проспект александровский

Третього травня 2023 року Одеська міська рада в рамках дерусифікації перейменувала на проспект Українських Героїв.

новые таблички проспект александровский

Марія Котова

Фото авторки

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