Одеські вулиці та магазини захоплюють серця: м’які та солодкі, бумажні та залізні (фоторепортаж)

Якось так сталося: про День закоханих нагадав перехожий у центрі міста, який, побачивши викинутий букет квітів, голосно «зробив об’яву»:

– О, вже свіжі квіти на смітник викинули. Мабуть, скоро День закоханих!..

Жарт «так собі», бо ж викинуті квіти – це ж про щось не дуже приємне, а от Валентинів день таки от-от настане. То що ж ми бачимо на вулицях? І взагалі, чи до нагадування про свято кохання під час жахів війни?

«Любов переможе страх», – прочитала я «оголошення» на бульварі Жванецького немов у відповідь на власні питання з цього приводу.

Одразу стали згадуватись романтичні місця Одеси – і відомі, і ті, яких вже не має.

А ще я посміхнулась, хоча й з щемом у серці, коли побачила, як на фоні Дерева кохання у Міському саду фотографуються закохані…

А ці «Закохані коти» неподалік від Привозу!..

…Одеса ж зараз стає все більше «сердечною»: серденька тепер прикрашають вітрини магазинів і інших закладів. Ба більше: старі воротах у центрі міста прикрашає жовто-блакитний прапор у вигляді серця!

Про День святого Валентина, що ось-ось настане, вам нагадають навіть цукерки. Придивіться: лежать собі солодощі в коробках у вигляді все того ж серденька.

Кульки у вигляді серденьок, квіти замість ялинкових букетів… А ще – великі яскраві бантики…

Для когось – «якась це все сердечна мішура» та «не на часі»…

А все одно: дуже хочеться свята і таки повірити оцій табличці, що з’явилась на бульварі Жванецького – «Любов переможе страх»…

Фото авторки