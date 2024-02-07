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В Одесі розквітли проліски – фотофакт

В Одесі розквітли проліски – фотофакт

Незважаючи на те, що календарна зима у нас ще не закінчилася, за погодою цього не скажеш: весна весною, і все тут! І ось один із доказів, що весна якщо ще й не прийшла остаточно, то вже точно не за горами: в Одесі вже почали розквітати весняні первоцвіти – проліски.

Ось таке фото надіслав до редакції «Одеського життя» наш постійний читач і водночас автор «Дачних порад» Юрій Руденко:

Первоквіти в Одесі

До речі, за даними Телеграм-каналу THE WEATHER LAB, сьогодні, 7 лютого 2024 року, в Одесі зафіксували новий температурний рекорд – 18 градусів тепла.

Раніше синоптики попереджали, що лютий в цьому році може виявитися аномально теплим.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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