В Одесі розквітли проліски – фотофакт

Незважаючи на те, що календарна зима у нас ще не закінчилася, за погодою цього не скажеш: весна весною, і все тут! І ось один із доказів, що весна якщо ще й не прийшла остаточно, то вже точно не за горами: в Одесі вже почали розквітати весняні первоцвіти – проліски.

Ось таке фото надіслав до редакції «Одеського життя» наш постійний читач і водночас автор «Дачних порад» Юрій Руденко: До речі, за даними Телеграм-каналу THE WEATHER LAB, сьогодні, 7 лютого 2024 року, в Одесі зафіксували новий температурний рекорд – 18 градусів тепла. Раніше синоптики попереджали, що лютий в цьому році може виявитися аномально теплим.