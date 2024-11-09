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В Одесі працює ППО: місто знову атакують дрони (ОНОВЛЕНО)

В Одесі працює ППО: місто знову атакують дрони (ОНОВЛЕНО)

Увечері в суботу, 9 листопада, в Одесі знову пролунав сигнал повітряної тривоги. І вже четвертий вечір поспіль городяни чують чи читають у телеграм-каналах попередження про загрозу ворожих ударних дронів. Зважаючи на все, на нас чекає чергова «спекотна» ніч…

Спочатку моніторингові Телеграм-канали повідомляли про загрозу для мешканців Південного, села Фонтанка та селища Котовського, куди націлилися перші «шахеди», але кілька хвилин тому стало відомо, що бути готовими до «антимопедної роботи» слід бути і мешканцям Чорноморська, Санжейки. та мікрорайону Таїрова.

«2 нові мопеди підлітають до Чорноморська. 5 нових мопедів підлітають із моря до Одеси. Може бути гучно! Будьте у безпечних місцях», – попереджає Телеграм-канал «Миколаївський Ванек».

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При цьому він додав, що один «шахед» взагалі відлетів до Молдови курсом на Румунію.

Наразі мешканці зазначених вище районів та населених пунктів можуть чути звуки вибухів – так зустрічають непроханих гостей наші сили протиповітряної оборони.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і настійно закликає одеситів: не ризикуйте життям, не підходьте до вікон і не знімайте роботу ППО! Спустіться в укриття або хоча б дотримуйтесь «правило двох стін».

ОНОВЛЕНО:

Телеграм-канали пишуть про прильоти та про пожежі у житлових кварталах як в Одесі, так і в області: «Знову горять автомобілі, у людей у ​​квартирах повилітали вікна».

«Сильна пожежа після прильоту в Одесі», – повідомляє Телеграм-канал видання «Думська».

Але також є й побиття. Офіційна інформація від військових, найімовірніше, з’явиться вже вранці.

О 0:33 було дано відбій повітряної тривоги.

Як повідомлялося, вночі 9 листопада росіяни здійснили масовану атаку за допомогою ударних дронів по Одесі та передмісті. Через падіння одного з дронів відбулася масштабна пожежа на території одного з житлових комплексів у селищі Авангард. На подвір’ї ЖК згоріло близько 15 автомобілів.

Крім того, постраждали приватні будинки і складські приміщення приватного підприємства.

В Одесі ворожий дрон зруйнував приватний будинок. Там постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні у стані середнього ступеня тяжкості, а жінка загинула.

Загалом, внаслідок дронової атаки 9 листопада поранення отримали 13 людей, зокрема двоє дітей.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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