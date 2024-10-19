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Обстріл Одеси 18 жовтня: постраждали база відпочинку та будинки мирних жителів (фоторепортаж)

Обстріл Одеси 18 жовтня: постраждали база відпочинку та будинки мирних жителів (фоторепортаж)

Увечері п’ятниці, 18 жовтня 2024 року, російські терористи завдали чергового ракетного удару по Одесі. Постраждали база відпочинку (на щастя, непрацююча) та житлові будинки.

За даними одеської мерії, після вчорашньої ракетної атаки пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків.

При цьому виконуючий обов’язки міського голови Олександр Філатов зазначив, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

На місці побував фотокореспондент «Одеського життя»:

Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, флаг
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, база отдыха
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, оазрушения
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024-2
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, дыра в стене
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, выбитые двери
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, балконы базы отдыха
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, пострадавшая база отдыха
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, стена

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Нагадаємо, сигнал повітряної тривоги в Одесі та області увечері 18 жовтня пролунав о 20.42. Повідомлялося про ракетну небезпеку через активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря.

О 21:01 очевидці написали в одеських пабликах про два сильні вибухи, що лунали в місті, а потім пішли повідомлення про «приліт» і загоряння.

Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, трехэтажка
База отдыха после обстрела Одессы 18 октября 2024
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, на кухне
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, комната
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, на кухне
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, туалет
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, пострадавшая кухня

«Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожої атаки, загасивши пожежу у житловому будинку. Роботи з ліквідації пожежі ускладнювалися через повторний сигнал «Повітряної тривоги», – розповіли у прес-службі міськради.

Повідомлялося, що після виконання завдань оперативними службами для роботи з ліквідації наслідків буде залучено комунальні служби міста.

Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, авто
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, пострадали авто
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, воронка
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, выбитое стекло
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, упала рама
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024Ю, в комнате одного из домов
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, выбило окна
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, комната-2
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024

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