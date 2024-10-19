Обстріл Одеси 18 жовтня: постраждали база відпочинку та будинки мирних жителів (фоторепортаж)

За даними одеської мерії, після вчорашньої ракетної атаки пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків.

При цьому виконуючий обов’язки міського голови Олександр Філатов зазначив, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

На місці побував фотокореспондент «Одеського життя»:

Нагадаємо, сигнал повітряної тривоги в Одесі та області увечері 18 жовтня пролунав о 20.42. Повідомлялося про ракетну небезпеку через активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря.

О 21:01 очевидці написали в одеських пабликах про два сильні вибухи, що лунали в місті, а потім пішли повідомлення про «приліт» і загоряння.

«Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожої атаки, загасивши пожежу у житловому будинку. Роботи з ліквідації пожежі ускладнювалися через повторний сигнал «Повітряної тривоги», – розповіли у прес-службі міськради.

Повідомлялося, що після виконання завдань оперативними службами для роботи з ліквідації наслідків буде залучено комунальні служби міста.

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