Зруйновані будинки, згорілі авто: як постраждали одесити після нічної атаки дронами 9 листопада (фоторепортаж)

Гнітючу картину закарбував фотопортреспондент «Одеського життя».

Як повідомлялося, вночі 9 листопада росіяни здійснили масовану атаку за допомогою ударних дронів по Одесі та передмісті. Через падіння одного з дронів відбулася масштабна пожежа на території одного з житлових комплексів у селищі Авангард. На подвір’ї ЖК згоріло близько 15 автомобілів.

Крім того, постраждали приватні будинки і складські приміщення приватного підприємства.

В Одесі ворожий дрон зруйнував приватний будинок. Там постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні у стані середнього ступеня тяжкості, а жінка загинула.

Загалом, за даними Одеської ОВА, внаслідок дронової атаки поранення отримали 13 людей, зокрема двоє дітей.

Сьогодні на місці ліквідації наслідків нічної ворожої атаки в Хаджибейському районі Одеси розгорнули міський оперативний штаб, де приймають заяви від мешканців постраждалих будинків та квартир на оформлення матеріальної допомоги та надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги.