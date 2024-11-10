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Як виглядають будинки одеситів після чергової «шахедної» атаки (фоторепортаж)

Як виглядають будинки одеситів після чергової «шахедної» атаки (фоторепортаж)

У ніч на неділю, 10 листопада 2024 року, Одеса пережила вже четверту за тиждень дронову атаку з боку російських терористів та військових злочинців. Знову зруйновано житлові будинки та територію одного з місцевих ринків. Є постраждалі.

Про це повідомили у прес-службі одеської мерії.

«Черговий акт тероризму з боку росіян. Є постраждалі – надається необхідна медична допомога. Попередньо – без загиблих. Знову житлові будинки, мирні люди. В одному з зруйнованих будинків ми знайшли загиблого собаку. Ось з ким вони воюють», – пише Телеграм-канал «Одеса Офіційно».

Наслідки атаки 10 листопада 2024 року, зруйнований будинок

Наслідки атаки 10 листопада 2024

За інформацією обласної прокуратури, внаслідок атаки постраждали двоє людей. Пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлі, гаражний кооператив, складські приміщення, автомобілі, кіоски та павільйони на території місцевого ринку.

Труханов на місці прильоту

Наразі комунальні служби ліквідують наслідки нічної атаки.

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Куди одесити можуть звернутися за допомогою

Сьогодні вранці, 10 листопада, у Пересипському районі Одеси за адресою вул. Ядова, 24, розгорнули міський оперативний штаб, де співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами на місці приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги.

Наслідки атаки 10 листопада 2024 року, зруйнована ванна в будинку

Атака на Одесу, постраждав житловий будинок

Штаб працюватиме сьогодні весь день, після чого мешканцям пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Пересипської районної адміністрації за адресою: проспект Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 106 з 08:00 до 17:00 або за телефоном: (048) 750-24-21.

Як повідомлялося, вночі 9 листопада росіяни здійснили масовану атаку за допомогою ударних дронів по Одесі та передмісті. Постраждав житловий комплекс у селищі Авангард, а також приватні будинки. Загинула одна жінка та ще 13 людей, у тому числі діти 4 та 16 років отримали поранення.

Фото прес-служби Одеської міськради

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