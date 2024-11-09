Нічна атака Одеси дронами: є жертва та постраждалі (фоторепортаж)

За інформацією одеської мерії, внаслідок ворожої атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок та будинки у приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автомобілі в одному з районів Одеси.

За повідомленням Одеської обласної прокуратури, загинула місцева мешканка, ще 13 осіб отримали поранення, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Також пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі городян, з яких щонайменше 10 машин повністю згоріли.

Прокурори документують наслідки чергової ворожої атаки по Одесі. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, сьогодні вранці на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби та розгорне міський оперативний штаб для допомоги городянам, чиї будинки пошкоджені внаслідок нічної радісної атаки.

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Фото прес-служби Одеської міськради та Одеської обласної прокуратури