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Нічна атака Одеси дронами: є жертва та постраждалі (фоторепортаж)

Нічна атака Одеси дронами: є жертва та постраждалі (фоторепортаж)

У ніч на суботу, 9 листопада 2024 року, збройні сили рф здійснили масовану атаку за допомогою ударних дронів по Одесі та передмісті. Один із дронів влучив у житловий комплекс. Загинула місцева мешканка, є поранені, зокрема й діти.

За інформацією одеської мерії, внаслідок ворожої атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок та будинки у приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автомобілі в одному з районів Одеси.

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Наслідки атаки 9 листопада 2024-5

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За повідомленням Одеської обласної прокуратури, загинула місцева мешканка, ще 13 осіб отримали поранення, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

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Також пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі городян, з яких щонайменше 10 машин повністю згоріли.

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Прокурори документують наслідки чергової ворожої атаки по Одесі. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, сьогодні вранці на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби та розгорне міський оперативний штаб для допомоги городянам, чиї будинки пошкоджені внаслідок нічної радісної атаки.

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Фото прес-служби Одеської міськради та Одеської обласної прокуратури

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