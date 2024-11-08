В Одесі зруйновано будинки, школу: як виглядає місто після масового нальоту безпілотників (фоторепортаж)

На місці побував фотокореспондент Одеського Життя. Картина відкривається жахлива – зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, унікальна, найстаріша у місті школа, яка пережила доти не одну війну. Найстрашніше ж, що один одесит був убитий росіянами, ще 9 отримали поранення.

Тисніть стрілки в галереях, щоб перейти до наступного фото. Так виглядає справжнє ставлення росіян та їхньої держави до українців, до одеситів – вони безжально знищують житло, інфраструктуру, відбирають наші життя та здоров’я.

Одеська школа №125 була найстарішою у місті, збудована в XIX столітті. Пережила дві світові війни, громадянську війну. Нещодавно була повністю реконструйована, ставши однією з найсучасніших у місті. Але не встояла перед дронами Російської Федерації.

Раніше ми докладно розповідали про наслідки цієї атаки на Одесу.

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