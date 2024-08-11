Наш «вічний» час і трохи несподіванок: сім миттєвостей одеського тижня

5 серпня

На старому Новому базарі: а чи не зіграти в шахи?..

6 серпня

Тим часом на Дерибасівській…

7 серпня

Несподівана зустріч в одеському парку: «Поспілкуємось?»

8 серпня

Одеський Привоз: не готові купувати – не турбуйте продавця!

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9 серпня

Ні, ми не в ляльковому театрі. Це так прикрасили звичайний прилавок на Новому базарі.

10 серпня

Міський сад: скульптурна композиція «Одеський час». До речі, час «вічний», бо годинник завжди показує пів на другу.

11 серпня

І фасад «не дуже», і вікно стареньке? Нічого, прикрасимо, прикриємо негаразди…

Фото авторки