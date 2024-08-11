Наш «вічний» час і трохи несподіванок: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з п’ятого по одинадцяте серпня?
5 серпня
На старому Новому базарі: а чи не зіграти в шахи?..
6 серпня
Тим часом на Дерибасівській…
7 серпня
Несподівана зустріч в одеському парку: «Поспілкуємось?»
8 серпня
Одеський Привоз: не готові купувати – не турбуйте продавця!
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9 серпня
Ні, ми не в ляльковому театрі. Це так прикрасили звичайний прилавок на Новому базарі.
10 серпня
Міський сад: скульптурна композиція «Одеський час». До речі, час «вічний», бо годинник завжди показує пів на другу.
11 серпня
І фасад «не дуже», і вікно стареньке? Нічого, прикрасимо, прикриємо негаразди…
Фото авторки