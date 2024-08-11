Наше «вечное» время и немножко неожиданностей: семь мгновений одесской недели

5 августа

На старом Новом базаре: а не сыграть ли в шахматы?..

6 августа

Тем временем на Дерибасовской…

7 августа

Неожиданная встреча в одесском парке: «Пообщаемся?»

8 августа

Одесский Привоз: не готовы покупать – не беспокойте продавца!

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9 августа

Нет, мы не в кукольном театре. Это так украсили обычный прилавок на Новом базаре.

10 августа

Горсад: скульптурная композиция «Одесское время». Кстати, время у нас «вечное»: часы всегда показывают половину второго.

11 августа

И фасад «не очень», и окно старенькое? Ничего, приукрасим, прикроем все проблемные места…

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