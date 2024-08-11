Новости Одессы и Одесской области

Наше «вечное» время и немножко неожиданностей: семь мгновений одесской недели

Наше «вечное» время и немножко неожиданностей: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего лишь один миг… Какие они – мгновения недели с пятого по одиннадцатое августа?

5 августа

На старом Новом базаре: а не сыграть ли в шахматы?..

Фото дня: на Новом базаре

6 августа

Тем временем на Дерибасовской

Фото дня: на Дерибасовской

7 августа

Неожиданная встреча в одесском парке: «Пообщаемся?»

Фото дня: неожиданная встреча

8 августа

Одесский Привоз: не готовы покупать – не беспокойте продавца!

Фото дня: на Привозе

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9 августа

Нет, мы не в кукольном театре. Это так украсили обычный прилавок на Новом базаре.

Фото дня: прилавок на Новом рынке

10 августа

Горсад: скульптурная композиция «Одесское время». Кстати, время у нас «вечное»: часы всегда показывают половину второго.

Фото дня: Одесское время

11 августа

И фасад «не очень», и окно старенькое? Ничего, приукрасим, прикроем все проблемные места…

Фото дня: фасад по-одесски

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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