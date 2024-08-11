Наше «вечное» время и немножко неожиданностей: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего лишь один миг… Какие они – мгновения недели с пятого по одиннадцатое августа?
5 августа
На старом Новом базаре: а не сыграть ли в шахматы?..
6 августа
Тем временем на Дерибасовской…
7 августа
Неожиданная встреча в одесском парке: «Пообщаемся?»
8 августа
Одесский Привоз: не готовы покупать – не беспокойте продавца!
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9 августа
Нет, мы не в кукольном театре. Это так украсили обычный прилавок на Новом базаре.
10 августа
Горсад: скульптурная композиция «Одесское время». Кстати, время у нас «вечное»: часы всегда показывают половину второго.
11 августа
И фасад «не очень», и окно старенькое? Ничего, приукрасим, прикроем все проблемные места…
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