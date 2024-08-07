Що трапилось з «Одеським часом»?

Одеський гід Віолетта Дідук на своїй сторінці у Facebook розмістила доволі незвичне фото відомої скульптури «Одеський час». Допис до фото був короткий: «Хто в курсі?».

Дійсно, хто в курсі, що воно таке: герої скульптури буди «одягнені» (чи просто накриті) в якісь простирадла чи щось подібне… Як це виглядає – дивіться на фото Віолетти.

Багато чого ми бачили, а ось таке… До допису з фото багато хто чого писав, але здогадатись, «що це було?» так ніхто і не зміг. До речі, я, наприклад, навіть гадки не маю, що це був за жарт (якщо жарт). Так що – ніхто «не в курсі».

Звісно, побігла я до Міського саду, аби на власні очі побачити чергову одеську дивину.

Ні, не побачила. Все було на своєму місті, а герої скульптури виглядали собі звично, без дивного одягу.

Будемо сподіватися, що з «Одеським часом» хтось дійсно вирішив пожартувати таким чином.

Що стосується самого «Одеського часу», то годинник на ньому показує пів на другу. І такий час ви на ньому побачите… весь час. Бо годинник давно вже собі «стоїть».

Нагадаємо, скульптурна композиція «Одеський час» Михайла Реви з’явилась на цьому місці через кілька років після того, як у 2007 році було знищено ураганом популярне дерево закоханих.

Скульптура символізує дружбу, вічність і світ. По центру встановлено великий годинник, оточений скульптурами талановитих міських персонажів, музикантів і домашніх тварин. Фігури уособлюють одеситів різного віку, поколінь і національностей, що представляють всі періоди життя людини.

Колесо (скульптура спочатку крутилась) було давно зламане. Та це ще все: одна зі скульптур свого часу «зникла» й досі не «повернулась».

«Хто в курсі?»…

Нагадаємо, раніше в Одесі було помічено люк «на сигналізації».

Фото авторки, фото «одягнених» чи просто «накритих» фігур Віолетти Дідук