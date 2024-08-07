Новини Одеси та Одеської області

Що трапилось з «Одеським часом»?

Що трапилось з «Одеським часом»?

Зі скульптурою «Одеський час» час від часу (вибачте за тавтологію) щось трапляється. Ось і цього разу відома скульптура Михайла Реви у Міському саду привернула до себе «особливу» увагу. Що ж трапилось?

Одеський гід Віолетта Дідук на своїй сторінці у Facebook розмістила доволі незвичне фото відомої скульптури «Одеський час». Допис до фото був короткий: «Хто в курсі?».

Дійсно, хто в курсі, що воно таке: герої скульптури буди «одягнені» (чи просто накриті) в якісь простирадла чи щось подібне… Як це виглядає – дивіться на фото Віолетти.

Скульптура "Одесское время" немного видоизменилась

Багато чого ми бачили, а ось таке… До допису з фото багато хто чого писав, але здогадатись, «що це було?» так ніхто і не зміг. До речі, я, наприклад, навіть гадки не маю, що це був за жарт (якщо жарт). Так що – ніхто «не в курсі».

Звісно, побігла я до Міського саду, аби на власні очі побачити чергову одеську дивину.

Ні, не побачила. Все було на своєму місті, а герої скульптури виглядали собі звично, без дивного одягу.

Будемо сподіватися, що з «Одеським часом» хтось дійсно вирішив пожартувати таким чином.

«Одесское время» в одесском Горсаду

Що стосується самого «Одеського часу», то годинник на ньому показує пів на другу. І такий час ви на ньому побачите… весь час. Бо годинник давно вже собі «стоїть».

Фрагмент скульптуры "Одесское время" в Горсаду

Нагадаємо, скульптурна композиція «Одеський час» Михайла Реви з’явилась на цьому місці через кілька років після того, як у 2007 році було знищено ураганом популярне дерево закоханих.

Скульптура символізує дружбу, вічність і світ. По центру встановлено великий годинник, оточений скульптурами талановитих міських персонажів, музикантів і домашніх тварин. Фігури уособлюють одеситів різного віку, поколінь і національностей, що представляють всі періоди життя людини.

Скульптура «Одесское время»

Колесо (скульптура спочатку крутилась) було давно зламане. Та це ще все: одна зі скульптур свого часу «зникла» й досі не «повернулась».

«Хто в курсі?»…

Нагадаємо, раніше в Одесі було помічено люк «на сигналізації».

Фото авторки, фото «одягнених» чи просто «накритих» фігур Віолетти Дідук

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk