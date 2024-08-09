Одеський серпневий Привоз: спекотні ціни на спекотні продукти

«Не турбуйте!»

– От ти тільки придивись до цієї реклами ножів. Читай: «Не готові купувати – не турбуйте!». Це ж девіз усього Привозу.

– Це не девіз. Це реклама така…

– Дивна реклама… Написав би як усі: мовляв, мій товар солодкий, як мед.

– Та це ж ножі!..

– Ну то й що? Черга б, мабуть, була за такими ножами…

– Боже, війна, знов спека, а люди – за овочами-фруктами та всім іншим на той Привоз поспішають…

– Ну ми з тобою теж не вдома сидимо… А спека таки дістала вже!..

– Ціни теж дістали!.. Он тільки яйця дешевшають…

– А я на яйця дивитися взагалі не можу… Здається, переїла…

– Якісь спекотні ціни на спекотні продукти!

Продавчиня:

– О, ще один гуморист… Я сьогодні про це вже втретє чую… До речі, мої персики прохолодні.

– Тому й ціна на них спекотна?..

Ну а що там з цінами на все це спекотне?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 20-30 грн;

цибуля – 20-30 грн;

помідори – 20-60 грн;

буряк – 20-35 грн;

кабачки – 25-40 грн;

огірки – 40-65 грн;

солодкий перець – 40-60 грн;

баклажани – 20-45 грн;

капуста – 25-35 грн;

часник – 100-110 грн;

морква – 25-35 грн;

кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;

зелень у пучках – від 10-15 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 25-40 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 45-70 грн;

малина – 90-120 грн;

персики – 30-50 грн;

сливи – 25-40 грн;

абрикоси – 30-60 грн;

кавуни – 15-20 грн;

дині – 25-40 грн;

виноград – 50-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 25-70 грн;

бринза – 150-220 грн;

сир – 60-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-250 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 150-180 грн;

шия – 170-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 50-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-230 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 80-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

короп – 50-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі на початку серпня: «Спочатку скуштуйте, потім побалакаємо».

Фото авторки