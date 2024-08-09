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Одеський серпневий Привоз: спекотні ціни на спекотні продукти

Одеський серпневий Привоз: спекотні ціни на спекотні продукти

Одеський Привоз: спека, колорит, людський натовп. От тільки й чуєш: «Ну й ціни!» та «На інших ринках ще дорожче!». Людей, як завжди, багато. От тільки м’ясо-молочні корпуси зараз не «в тренді». Втім, кому як…

«Не турбуйте!»

Одесский Привоз: реклама ножей

– От ти тільки придивись до цієї реклами ножів. Читай: «Не готові купувати – не турбуйте!». Це ж девіз усього Привозу.

– Це не девіз. Це реклама така…

– Дивна реклама… Написав би як усі: мовляв, мій товар солодкий, як мед.

– Та це ж ножі!..

– Ну то й що? Черга б, мабуть, була за такими ножами…

Покупатели на Привозе

– Боже, війна, знов спека, а люди – за овочами-фруктами та всім іншим на той Привоз поспішають…

– Ну ми з тобою теж не вдома сидимо… А спека таки дістала вже!..

– Ціни теж дістали!.. Он тільки яйця дешевшають…

– А я на яйця дивитися взагалі не можу… Здається, переїла…

– Якісь спекотні ціни на спекотні продукти!

Продавчиня:

– О, ще один гуморист… Я сьогодні про це вже втретє чую… До речі, мої персики прохолодні.

– Тому й ціна на них спекотна?..

Ну а що там з цінами на все це спекотне?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 20-30 грн;
  • цибуля – 20-30 грн;
  • помідори – 20-60 грн;
  • буряк – 20-35 грн;
  • кабачки – 25-40 грн;
  • огірки – 40-65 грн;
  • солодкий перець – 40-60 грн;
  • баклажани – 20-45 грн;
  • капуста – 25-35 грн;
  • часник – 100-110 грн;
  • морква – 25-35 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;
  • зелень у пучках – від 10-15 грн.
Помидоры на Привозе
Зелень на Привозе
Цены на одесском Привозе
Синенькие на Привозе

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 25-40 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 70-100 грн;
  • лимони – 45-70 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики – 30-50 грн;
  • сливи – 25-40 грн;
  • абрикоси – 30-60 грн;
  • кавуни – 15-20 грн;
  • дині – 25-40 грн;
  • виноград – 50-90 грн.
Виноград на Привозе
Арбузы на Привозе
На одесском Привозе, август 2024 г.
На Привозе, крытый корпус

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 25-70 грн;
  • бринза – 150-220 грн;
  • сир – 60-100 грн.

Цены на яйца на Привозе в Одессе

Молочная продукция на Привозе

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-250 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Сало на Привозе в Одессе

Свинина

  • задня частина – 150-180 грн;
  • шия – 170-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 50-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-230 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 80-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • короп – 50-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі на початку серпня: «Спочатку скуштуйте, потім побалакаємо».

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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