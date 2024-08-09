Одеський серпневий Привоз: спекотні ціни на спекотні продукти

Одеський Привоз: спека, колорит, людський натовп. От тільки й чуєш: «Ну й ціни!» та «На інших ринках ще дорожче!». Людей, як завжди, багато. От тільки м’ясо-молочні корпуси зараз не «в тренді». Втім, кому як…
«Не турбуйте!»
– От ти тільки придивись до цієї реклами ножів. Читай: «Не готові купувати – не турбуйте!». Це ж девіз усього Привозу.
– Це не девіз. Це реклама така…
– Дивна реклама… Написав би як усі: мовляв, мій товар солодкий, як мед.
– Та це ж ножі!..
– Ну то й що? Черга б, мабуть, була за такими ножами…
– Боже, війна, знов спека, а люди – за овочами-фруктами та всім іншим на той Привоз поспішають…
– Ну ми з тобою теж не вдома сидимо… А спека таки дістала вже!..
– Ціни теж дістали!.. Он тільки яйця дешевшають…
– А я на яйця дивитися взагалі не можу… Здається, переїла…
– Якісь спекотні ціни на спекотні продукти!
Продавчиня:
– О, ще один гуморист… Я сьогодні про це вже втретє чую… До речі, мої персики прохолодні.
– Тому й ціна на них спекотна?..
Ну а що там з цінами на все це спекотне?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 20-30 грн;
- цибуля – 20-30 грн;
- помідори – 20-60 грн;
- буряк – 20-35 грн;
- кабачки – 25-40 грн;
- огірки – 40-65 грн;
- солодкий перець – 40-60 грн;
- баклажани – 20-45 грн;
- капуста – 25-35 грн;
- часник – 100-110 грн;
- морква – 25-35 грн;
- кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;
- зелень у пучках – від 10-15 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 25-40 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 70-100 грн;
- лимони – 45-70 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики – 30-50 грн;
- сливи – 25-40 грн;
- абрикоси – 30-60 грн;
- кавуни – 15-20 грн;
- дині – 25-40 грн;
- виноград – 50-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 25-70 грн;
- бринза – 150-220 грн;
- сир – 60-100 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-250 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 150-180 грн;
- шия – 170-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 50-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-230 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 80-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;
- судак – 170-240 грн;
- короп – 50-120 грн.
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Фото авторки