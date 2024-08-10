Новости Одессы и Одесской области

Август по-одесски: жара-ливень-жара (фоторепортаж)

Август по-одесски: жара-ливень-жара (фоторепортаж)

Ну и августовский день!.. Да еще субботний… Вышла на улицу: жара… Но это уже привычно. А вот услышала в тему: «Это не просто жара. Это парилка какая-то!..». Женщина еще добавила: «Ну вот как это выдержать?..». Но вопросы такие остаются обычно без ответов…

Да, парилка. На небо посмотришь – сразу поймешь почему: дождь собирается. Потому и парилка. Дышать нечем. Одесские клумбы – в ожидании. Люди тоже на небо смотрят: будет ли дождь или нет?

Август в Одессе
Август в Одессе, на улице
Август в Одессе, палисадник
Август в Одессе, небо и облака
Август в Одессе, зеленое дерево
Центр Одессы в августе
Август в Одессе, авто
Август в Одессе, столик кафе

– Моя погода не обещала дождя, – снова слышу по дороге.

Улыбаюсь: «моя погода» – это та, какая у женщины в мобильнике. Не так давно такие слова вызывали бы удивление (по меньшей мере)…

Тихий центр становится еще тише: что-то происходит в природе: наверное, таки будет дождь. Да, пока солнце припекает.

Но вот оно: «моя погода» ошиблась: дождь начался. Да еще какой! Не дождь – настоящий ливень.

Люди реагируют по-разному: кто-то зонтик достает (у него другая «своя погода», которая дождь обещала, он и приготовился), кто-то ищет, куда бы спрятаться. А кто-то бежит себе, еще и радуется ливню.

Август в Одессе, маркет
Август в Одессе, деоевр
Центр Одессы в августе, машины
Центр Одессы в августе, припаркованные авто
Грозовое небо
Центр Одессы в августе, окно
Центр Одессы в августе, декор в окне
Центр Одессы в августе, начался дождь

– Вот так и живем: то жара, то ливень, то просто гром…

– А еще воздушные тревоги и тревожные новости… Потому что уже третий военный август у нас… Кстати, я перед дождем во время полномасштабной войны становлюсь очень нервной. Все внутри дрожит, всего пугаюсь. А вы как?

Женщина спрашивает с надеждой, что все испытывают то же самое. Снова следуют советы о «лучшем успокаивающем» и о том, как себя надо беречь в трудные времена. Особенно эти нервы…

Но августовские ливни недолгие: прошел дождь – снова жара. И та же парилка… Ну разве хоть немного легче дышать стало. Уже есть чему порадоваться.

Держимся!..

Центр Одессы в августе, метелки
Центр Одессы в августе, мокрый асфальт
Дождь в Одессе
Центр Одессы в августе, прохожий
Центр Одессы в августе, дождь
Дождь в Одессе
Центр Одессы в августе, мокрые улицы
В Одессе прошел ливень

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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