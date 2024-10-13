Найцікавіші миті одеського тижня у фото: картопля «Пікассо» і бензин життя

7 жовтня

Жовтень в одеському дворику: дозрівають помідори черрі…

8 жовтня

Саме час: в Одесі вже готуються до Хелловіну:

9 жовтня

Та відкрийте вже хто-небудь мені ці ворота!

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10 жовтня

На одеському Привозі:

– Ну що, яку картоплю беремо? «Лимонку» чи «Пікассо»?

– До чого тут Пікассо?!

– Це сорт картоплі так називається. Здається, я тобі вже говорила.

– Нічого такого ти мені не говорила. Боже, картопля «Пікассо»!.. Беремо, беремо! Потім підемо у корпус обирати м’ясо «Далі».

– Не буває такого…

– Ти впевнена?..

11 жовтня

На одеській Соборній площі – виставка дитячих малюнків, які потім будуть відправлені нашим захисникам на фронт.

12 жовтня

Одеський маркетинг – це щось!

13 жовтня

Тепер і ви знаєте, що воно таке – «бензин життя»!

Фото авторки