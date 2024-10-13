Найцікавіші миті одеського тижня у фото: картопля «Пікассо» і бензин життя

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з сьомого лютого по тринадцяте жовтня?
7 жовтня
Жовтень в одеському дворику: дозрівають помідори черрі…
8 жовтня
Саме час: в Одесі вже готуються до Хелловіну:
9 жовтня
Та відкрийте вже хто-небудь мені ці ворота!
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10 жовтня
– Ну що, яку картоплю беремо? «Лимонку» чи «Пікассо»?
– До чого тут Пікассо?!
– Це сорт картоплі так називається. Здається, я тобі вже говорила.
– Нічого такого ти мені не говорила. Боже, картопля «Пікассо»!.. Беремо, беремо! Потім підемо у корпус обирати м’ясо «Далі».
– Не буває такого…
– Ти впевнена?..
11 жовтня
На одеській Соборній площі – виставка дитячих малюнків, які потім будуть відправлені нашим захисникам на фронт.
12 жовтня
Одеський маркетинг – це щось!
13 жовтня
Тепер і ви знаєте, що воно таке – «бензин життя»!
Фото авторки