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У старому одеському дворику з’явився цікавий музей (фоторепортаж)

У старому одеському дворику з’явився цікавий музей (фоторепортаж)

О, ці одеські дворики!.. Не раз «Одеське життя» звертало вашу увагу: ніколи не знаєш, що криється за кодовими замками. Іноді таке побачиш!..

От і зараз заходимо ми в старий одеський дворик на вулиці Софіївський – і одразу в очі впадає стара «башта». Але особлива, бо зроблена для діточок. Грайтеся скільки завгодно. Поруч – старе-старе дерево, вже «неживе» перетворено в якійсь особливий «витвір мистецтва». Та ще багато чого, як бачите на наших фото.

Одесский дворик на Софиевсклй, арт-объект
Одесский дворик на Софиевсклй, "экспонат"
Одесский дворик на Софиевсклй, башня
Одесский дворик на Софиевсклй

Та це ще далеко не все. Бо ж тут ще є… музей. Своєрідний. З багатьма експонатами. Для дітей вони – старовинні, для їхніх батьків, а особливо дідусів та бабусь – часточки їхнього минулого побуту. Тож, виходить, не про таку вже «старовину» мова…

Що є? Та краще перелічити, чого немає… Тут (частина експонатів під склом!) вам і праска з минулого життя, і ліхтар, і магазинні ваги з часів, що минули, і, і, і…

А якщо дитині захочеться подивитися на свій двір зі старого дерева, то навіть сходинки особливі зроблені.

Що це все нагадує? Та, звісно, наш Старокінний ринок

Одесский дворик на Софиевсклй, музей старого быта
Одесский дворик на Софиевсклй, бидон и весы
музей старинного быта на Софиевской
Одесский дворик на Софиевсклй, музей старинного быта
Одесский дворик на Софиевсклй

Але ж є особливість: все, що можна побачити викладено не на землі. Щось за склом, щось просто на особливій стіні для експонатів (вони наче вмуровані), а щось знайшло своє місце на спеціальних полицях.

Гранований стакан, інструменти з минулого життя, посуд, статуетки, сифон, лопата… Все те, чим користувались дідусі й бабусі сьогоднішніх дітлахів. Деякі предмети навіть для мене зостались загадкою.

А ось від чого посмішка виникла сама собою: стара авоська з пляшками. Що це таке? Для тих, хто не знає чи просто забув: цей посуд здавали у спеціальні пункти й одержували за нього свої копієчки…

Одесский дворик на Софиевсклй, мясорубка
Одесский дворик на Софиевсклй, посуда
Одесский дворик на Софиевсклй, игрушка
Одесский дворик на Софиевсклй, лесенка

Ой, як багато чого!.. Місцева жителька розповіла, що це все збирали жителі двора. Для дітей. Аби не показувати на пальцях, що воно таке – та сама авоська чи той же гранований стакан. І все інше, навіть старі підкови – звісно, на щастя!..

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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