У старому одеському дворику з’явився цікавий музей (фоторепортаж)

От і зараз заходимо ми в старий одеський дворик на вулиці Софіївський – і одразу в очі впадає стара «башта». Але особлива, бо зроблена для діточок. Грайтеся скільки завгодно. Поруч – старе-старе дерево, вже «неживе» перетворено в якійсь особливий «витвір мистецтва». Та ще багато чого, як бачите на наших фото.

Та це ще далеко не все. Бо ж тут ще є… музей. Своєрідний. З багатьма експонатами. Для дітей вони – старовинні, для їхніх батьків, а особливо дідусів та бабусь – часточки їхнього минулого побуту. Тож, виходить, не про таку вже «старовину» мова…

Що є? Та краще перелічити, чого немає… Тут (частина експонатів під склом!) вам і праска з минулого життя, і ліхтар, і магазинні ваги з часів, що минули, і, і, і…

А якщо дитині захочеться подивитися на свій двір зі старого дерева, то навіть сходинки особливі зроблені.

Що це все нагадує? Та, звісно, наш Старокінний ринок…

Але ж є особливість: все, що можна побачити викладено не на землі. Щось за склом, щось просто на особливій стіні для експонатів (вони наче вмуровані), а щось знайшло своє місце на спеціальних полицях.

Гранований стакан, інструменти з минулого життя, посуд, статуетки, сифон, лопата… Все те, чим користувались дідусі й бабусі сьогоднішніх дітлахів. Деякі предмети навіть для мене зостались загадкою.

А ось від чого посмішка виникла сама собою: стара авоська з пляшками. Що це таке? Для тих, хто не знає чи просто забув: цей посуд здавали у спеціальні пункти й одержували за нього свої копієчки…

Ой, як багато чого!.. Місцева жителька розповіла, що це все збирали жителі двора. Для дітей. Аби не показувати на пальцях, що воно таке – та сама авоська чи той же гранований стакан. І все інше, навіть старі підкови – звісно, на щастя!..

Фото авторки