Одеська Соборна площа стала виставковою залою просто неба (фоторепортаж)

Це не просто виставка дитячих малюнків. Це – особлива акція, що присвячена всеукраїнській програмі ментального здоров’я «Ти як?».

А ще ця виставка – заради підтримки родин військових, які під час війни стикаються з тяжкими емоційними викликами. Тож крім малюнків – суто психологічні поради кожному з нас під час викликів війни…

Організатори – благодійний фонд «Шлях до дому», а назва акції – «В думках і в серці».

Що в думках і серці дітей, які чекають на повернення з фронту своїх батьків? Про що мріють наші діти? Все це – у їхніх малюнках.

«Безмежно чекаємо» – мабуть, серед чисельних малюнків, що розвішані на Соборній площі, ця дитяча мрія зустрічається найчастіше. А ще – щира надія на скорішу Перемогу…

Діти у малюнках, здається, відтворили усі свої емоції під час війни. Виставка дала змогу поділитися ними з нами, підтримати одне одного, розказати, чим живуть люди у наші складні часи повітряних тривог, «прильотів», страшних наслідків, які несе з собою війна.

Багато з представлених на виставці малюнків потім будуть надіслані на фронт нашим захисникам.

Тож виставка і сама акція, яка триватиме до чотирнадцятого жовтня включно, – не лише про мистецтво…

Фото авторки