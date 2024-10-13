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Одеська Соборна площа стала виставковою залою просто неба (фоторепортаж)

Одеська Соборна площа стала виставковою залою просто неба (фоторепортаж)

Одеську Соборну площу не впізнати: вона стала виставковою залою просто неба. На малюнках, що розвішані майже на всій площі – дитячі мрії, дитячі думки, дитячі надії…

Це не просто виставка дитячих малюнків. Це – особлива акція, що присвячена всеукраїнській програмі ментального здоров’я «Ти як?».

А ще ця виставка – заради підтримки родин військових, які під час війни стикаються з тяжкими емоційними викликами. Тож крім малюнків – суто психологічні поради кожному з нас під час викликів війни…

Выставка детских рисунков на Соборной площади-2
Выставка детских рисунков на Соборной площади-3
Выставка детских рисунков на Соборной площади-4
Выставка детских рисунков на Соборной площади
Выставка детских рисунков на Соборной площади-5
Выставка детских рисунков на Соборной площади-6
Выставка детских рисунков на Соборной площади-7

Організатори – благодійний фонд «Шлях до дому», а назва акції – «В думках і в серці».

Що в думках і серці дітей, які чекають на повернення з фронту своїх батьків? Про що мріють наші діти? Все це – у їхніх малюнках.

Выставка детских рисунков на Соборной площади-2
Выставка детских рисунков на Соборной площади-9
Выставка детских рисунков на Соборной площади-10
Выставка детских рисунков на Соборной площади-11
Выставка детских рисунков на Соборной площади-12
Выставка детских рисунков на Соборной площади-13
Выставка детских рисунков на Соборной площади-14
Выставка детских рисунков на Соборной площади-15

«Безмежно чекаємо» – мабуть, серед чисельних малюнків, що розвішані на Соборній площі, ця дитяча мрія зустрічається найчастіше. А ще – щира надія на скорішу Перемогу…

Діти у малюнках, здається, відтворили усі свої емоції під час війни. Виставка дала змогу поділитися ними з нами, підтримати одне одного, розказати, чим живуть люди у наші складні часи повітряних тривог, «прильотів», страшних наслідків, які несе з собою війна.

Багато з представлених на виставці малюнків потім будуть надіслані на фронт нашим захисникам.

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Выставка детских рисунков на Соборной площади-17
Выставка детских рисунков на Соборной площади-18
Выставка детских рисунков на Соборной площади-19
Выставка детских рисунков на Соборной площади-20
Выставка детских рисунков на Соборной площади-21
Выставка детских рисунков на Соборной площади-22

Тож виставка і сама акція, яка триватиме до чотирнадцятого жовтня включно, – не лише про мистецтво…

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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