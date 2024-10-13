Самые интересные мгновения одесской недели в фото: картошка «Пикассо» и бензин жизни

7 октября

Октябрь в одесском дворике: созревают помидоры черри…

8 октября

Самое время: в Одессе уже готовятся к Хэллоуину:

9 октября

Да откройте уже кто-нибудь мне эти ворота!

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10 октября

На одесском Привозе:

– Ну что, какую картошку берем? «Лимонку» или «Пикассо»?

– При чем здесь Пикассо?!

– Это сорт картофеля так называется. Кажется, я тебе уже говорила.

– Ничего такого ты мне не говорила. Боже, картошка «Пикассо»!.. Берем, берем! Затем пойдем в корпус выбирать мясо «Дали».

– Не бывает такого…

– Ты уверена?..

11 октября

На одесской Соборной площади – выставка детских рисунков, которые потом будут отправлены нашим защитникам на фронт.

12 октября

Одесский маркетинг – это что-то!

13 октября

Теперь и вы в курсе, что это такое – «бензин жизни»!

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