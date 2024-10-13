Самые интересные мгновения одесской недели в фото: картошка «Пикассо» и бензин жизни

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с седьмого по тринадцатое октября?
7 октября
Октябрь в одесском дворике: созревают помидоры черри…
8 октября
Самое время: в Одессе уже готовятся к Хэллоуину:
9 октября
Да откройте уже кто-нибудь мне эти ворота!
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10 октября
– Ну что, какую картошку берем? «Лимонку» или «Пикассо»?
– При чем здесь Пикассо?!
– Это сорт картофеля так называется. Кажется, я тебе уже говорила.
– Ничего такого ты мне не говорила. Боже, картошка «Пикассо»!.. Берем, берем! Затем пойдем в корпус выбирать мясо «Дали».
– Не бывает такого…
– Ты уверена?..
11 октября
На одесской Соборной площади – выставка детских рисунков, которые потом будут отправлены нашим защитникам на фронт.
12 октября
Одесский маркетинг – это что-то!
13 октября
Теперь и вы в курсе, что это такое – «бензин жизни»!
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