Новости Одессы и Одесской области

Самые интересные мгновения одесской недели в фото: картошка «Пикассо» и бензин жизни

Самые интересные мгновения одесской недели в фото: картошка «Пикассо» и бензин жизни

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с седьмого по тринадцатое октября?

7 октября

Октябрь в одесском дворике: созревают помидоры черри…

Фото дня в Одессе: в одесском дворике

8 октября

Самое время: в Одессе уже готовятся к Хэллоуину:

Фото дня в Одессе: скоро Хэллоуин

9 октября

Да откройте уже кто-нибудь мне эти ворота!

Фото дня в Одессе: котик и ворота

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

10 октября

На одесском Привозе:

– Ну что, какую картошку берем? «Лимонку» или «Пикассо»?

– При чем здесь Пикассо?!

– Это сорт картофеля так называется. Кажется, я тебе уже говорила.

– Ничего такого ты мне не говорила. Боже, картошка «Пикассо»!.. Берем, берем! Затем пойдем в корпус выбирать мясо «Дали».

– Не бывает такого…

– Ты уверена?..

Фото дня в Одессе: картошка Пикассо

11 октября

На одесской Соборной площади – выставка детских рисунков, которые потом будут отправлены нашим защитникам на фронт.

Выставка детских рисунков на Соборной площади

12 октября

Одесский маркетинг – это что-то!

Фото дня в Одессе: одесский маркетинг

13 октября

Теперь и вы в курсе, что это такое – «бензин жизни»!

Фото дня в Одессе: бензин жизни

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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