Що таке бригади здоров’я?

Огляд лікаркою Муравською Іриною Олегівною

– Станіславе Івановичу, хто з медичних фахівців входить до так званої бригади здоров’я?

– До мобільних бригад входять сімейний лікар відповідної амбулаторії в селі і медсестра за потреби.

Бригади працюють за графіком. Кожен сімейний лікар охоплює по кілька населених пунктів, щоб не обійти увагою жодне село. Виїзд узгоджується з місцевою владою, обговорюються час і місце прийому, кількість охочих пройти обстеження та отримати медичну допомогу.

Допомогу надають як місцевим жителям, так і вимушеним переселенцям. Для цього їм не треба підписувати декларацію з сімейним лікарем в громаді. Хоча ми пропонуємо.

– Які послуги надаються бригадою?

– Пацієнти можуть отримати консультацію сімейного лікаря, виміряти тиск, зробити кардіограму, отримати рецепт. Крім того, проводяться забір крові на визначення рівня холестерину, профілактичні щеплення.

Також на контролі люди з групи підвищеного ризику, людей поважного віку, маломобільних, людей з інвалідністю відвідують на дому.

– Скільки пацієнтів може оглянути мобільна бригада за один виїзд?

– Це залежить від кількості охочих. Люди звертаються до медпрацівника свого населеного пункту, він формує список, який передає працівникам мобільної бригади. Буває, проходять обстеження 50 чоловік на день.

Медичні огляди проводяться залежно від кількості сіл, що обслуговує лікар в амбулаторії. Переважно один раз на два тижні, за узгодженим графіком. Бригада, їдучи в села, бере кардіограф, тести. Якщо, наприклад, прийшов пенсіонер і йому потрібне медикаментозне лікування, то лікарі, повернувшись в амбулаторію, вносять його до єдиної бази, виписують рецепти і пацієнт отримує повідомлення.

Замість аптеки – «Укрпошта»

Огляд педіатром – Ковальчук Людмилою Анатоліївною.

У селах району аптек сьогодні немає. Відсутні і мобільні аптеки.

Зате є альтернатива: доставка доступних ліків через «Укрпошту». Між Міністерством охорони здоров’я і «Укрпоштою» укладено відповідну угоду. Кожен пацієнт може сам скористатися даною послугою і замовити доставку ліків. До речі, така доставка безкоштовна. Її проплачує МОЗ.

Про всі ці новинки людина може дізнатися, зайшовши на сайт Балтського центру первинної медико-санітарної допомоги або на сторінку у Фейсбуці. До того ж і медпрацівники у селах та старости розповідають людям про зміни у медобслуговуванні.

***

Контакти, за якими пацієнт (за необхідності) сам може записатись на прийом або попросити зв’язати його з сімейним лікарем: тел. (048) 662-42-22, (099) 902-42-22.

Люди задоволені приїздом лікарів

Вимірювання цукру крові

– Добре, що лікарі приїжджають до села, бо тут, на місці, можна і цукор крові виміряти, і кардіограму зробити. А так би довелося їхати до міста на огляд. Перед цим треба записатись. Та ще й витратитись на проїзд, – каже житель Новополя пан Анатолій.

Мати з немовлям теж задоволена роботою мобільної медичної бригади.

– Одне діло пройтися з маленькою дитиною по селу і обстежитись та отримати потрібну консультацію, інше – їхати до міста в автобусі чи винаймати таксі, – каже жителька Новополя пані Олена.

Читайте також: