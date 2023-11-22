Які питання ставили жителі Балтської громади під час прямої телефонної лінії

Пряма телефонна лінія з питань обслуговування Балтської громади первинною ланкою медицини відбулася 13 листопада. Жителі громади мали можливість поставити запитання директору комунального некомерційного підприємства «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги» Станіславу Івановичу Чорному і отримати відповіді.

Балтян цікавили питання профілактики, реабілітації, вакцинації, доступу до безкоштовних послуг тощо.

Володимир Кузьменко: Чи може сімейний лікар надати консультацію чи допомогу при проблемах зі слухом?

— Так, оглянути може, але діагноз не ставить. Лікар визначає, з приводу чого прийшов пацієнт, на що скаржиться. Якщо сімейний лікар зробив все, що входить у його обов’язки, а ситуація не покращується, він дає направлення до спеціаліста.

Однак, якщо пацієнту необхідне термінове обстеження, а ЛОР проводить прийом у певні дні, ми рекомендуємо звернутися у Подільськ або до приватного лікаря. Загалом, за електронним направленням можна звернутися до будь-якого лікаря на території України.

Ніна Сахарова: Які послуги можна отримати на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги безкоштовно?

— Кожному пацієнту роздавали буклети про безкоштовні послуги сімейного лікаря. Є вони на стенді у Центрі, на нашому сайті. Це діагностика, лікування, невідкладна медична допомога, вакцинація, супровід вагітності, допомога дітям, видача довідок, паліативна допомога, консультації, а також працює денний стаціонар.

Євген Килимник: Раніше хворі після інфарктів і інсультів проходили реабілітацію у Лермонтовському санаторії в Одесі. Зараз сімейний лікар може посприяти у реабілітації своєму пацієнту?

— Це питання скоріше до очільника багатопрофільної лікарні. Однак скажу, що так, до війни реабілітація працюючих пацієнтів проводилась на базі Лермонтовського санаторію. Пацієнти з відкритим лікарняним із стаціонарного відділення відправлялись туди. Зараз такої можливості немає.

На території лікарні є «інсультне», «інфарктне» та реанімаційне відділення. Є досвідчені фахівці, які контролюють потребу у реабілітації пацієнтів і можливість її здійснення.

Сергій Білоус: Чи актуальна зараз вакцинація від коронавірусу? Як часто треба робити щеплення?

— Повним курсом вакцинації проти коронавірусу є три щеплення — два основні і одне бустерне. Це загальний рекомендований курс для кожної людини. Всі інші вакцинації — це сезонні бустери, які треба робити лише людям з групи ризику.

В Україні немає щорічної вакцинації проти коронавірусу, як, наприклад, проти грипу. Вакцинація проти COVID-19 безоплатна. Записатися можна у сімейного лікаря.

Тетяна Павлюк: Чи проводиться нині профілактика інфекційних захворювань?

— Звичайно, проводиться. І найкраща профілактика – це щеплення. Останнім часом, у зв’язку з війною, багато людей самі звертались до сімейних лікарів щодо отримання щеплення від правцю, яке доросла людина повинна робити кожні 10 років.

Щодо неінфекційних захворювань — гіпертонічна хвороба, цукровий діабет — сімейні лікарі проводять скринінгове анкетування пацієнтів на прийомі.

Наразі багато уваги приділяється вакцинації дітей від кору. Україна лідирує за кількістю хворих на кір у світі. Щеплення – єдиний спосіб захиститися від хвороби, від якої немає ліків.

Микола Гранченко: Як здійснюється допомога пацієнтам з підозрою та діагнозом туберкульоз?

— Медицина навчилася лікувати туберкульоз ефективно. Якщо людині поставили діагноз вперше, то через два тижні курсу лікування вона вже є безпечною. Може проживати у сім’ї, а не ізольовано, і мати соціалізацію. У сімейного лікаря є скринінгові анкети: якщо є підозра — просимо здати аналізи.

У Балті від Одеського центру соціально значущих хвороб працює лікар-фтизіатр. Проводиться експрес-обстеження мокротиння, і за дві години можна отримати результати. Оперативність – ознака нинішньої доби. Туберкульоз контролюється. Навіть після закриття тубдиспансеру у нас не посунула лавина хворих.

Софія Сергієва: Які аналізи можна зробити у ЦПМСД і чи дає сімейний лікар направлення у «Смартлаб»?

— Лабораторія у нашому Центрі діє відповідно до стандартів. Аналізи крові і сечі робляться напівавтоматично. Також — глюкоза крові, загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула), загальний холестерин, пікфлуометрія (показники дихальної системи), швидкі тести на ВІЛ, вірусний гепатит, вагітність, тропоніни (інфаркт).

У комерційні лабораторії ми направлення не даємо.

Анна Куплевацька: Я хворію на цукровий діабет і маю контролювати рівень цукру у крові. Часто мені кажуть, що немає реактивів. Чи насправді це так?

— Якщо вам відмовили, то треба прийти до директора лікарні і запитати, чи тимчасово немає реактивів? Або звернутися до начмеда чи на гарячу лінію 16-77 — це Національна служба здоров’я України (усі дзвінки — безкоштовні). Там реагують миттєво на звернення – відправляють запит на електронну пошту лікарні, на який у визначений термін мають відповісти, з якої причини пацієнту відмовлено у безкоштовній послузі. Треба вміти захищати свої права.

Андрій Тітов: Чому в лабораторії не роблять аналізи на поганий холестерин?

— Скринінгове визначення у пацієнта загального холестерину є виконанням договірних умов нашого Центру з НСЗУ. Для цього ми заключили договір субпідряду з багатопрофільною лікарнею. За направленням сімейного лікаря або лікаря-кардіолога чи терапевта лікарні там роблять аналіз на ліпопротеїди низької щільності, тобто на поганий холестерин. За направленням всі аналізи робляться безкоштовно. З приводу непроведення безкоштовного дослідження необхідно звертатися зі скаргою до керівництва лікарні.

Іван Стойков: Чи виписує сімейний лікар рецепти на ліки для онкохворого і де ці ліки можна отримати?

— Знеболюючі препарати виписує лікар-онколог або лікар загальної практики за місцем обліку онкохворої особи. Є чинним оновлений реєстр лікарських засобів, що підлягають реімбурсації. До реєстру включено знеболювальні препарати морфіну для паліативних пацієнтів. На жаль, морфін можна отримати тільки в одеських аптеках. Я порушував питання щодо відпуску цього препарату в аптеках Подільська або Балти, бо північ Одещини не забезпечена. Але поки що безрезультатно.

З листопада цього року припинено виписування так званих рожевих ф.3 рецептів. Тільки електронні, за виключенням випадків відключення електроенергії в Центрі. Щодо першого рецепту, то він виписується після спілкування лікаря та пацієнта, в подальшому дистанційно, за потреби, для продовження знеболення.

Крім морфіну, всі інші препарати — за кошти пацієнта. Інститут раку та онкодиспансери в Києві мають пакети, за якими видаються ліки для онкохворих безкоштовно.

Олександр Рощин: Чи може пацієнт дзвонити до сімейного лікаря будь-якої пори за потреби?

– Найкраще – це домовитися з лікарем про форму і час спілкування. Давати свої контакти чи ні — визначає лікар. Можна написати у вайбері чи зателефонувати за номером (04866) 2-42-22. Якщо лікар вільний, він вас вислухає, якщо лікаря немає – вам запропонують інших фахівців, до яких можна записатися або проконсультуватися. Головне розуміти, що лікар теж людина і теж потребує особистого простору.

Наталія Прицепова: Чому в поліклініці не працює стаціонарний телефон? Неможливо з’єднатися з лікарем. Стареньким і інвалідам треба їхати за направленням.

— Так, справді, два тижні стаціонарний телефон за номером 2-42-22 не працював. Нас не попередили про відключення при переведенні на IP-телефонію. Внутрішні телефони і мобільний (099) 902-42-22 працювали, тому ми не знали про відключення і не змогли попередити людей.

Я щиро прошу вибачення у всіх за незручності. Наразі всі телефони в робочому режимі.

Зараз працюємо над тим, аби надати людям можливість проконсультуватися з сімейним лікарем за мобільним номером в позаробочі години.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.