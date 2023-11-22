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Які питання ставили жителі Балтської громади під час прямої телефонної лінії

Які питання ставили жителі Балтської громади під час прямої телефонної лінії

Які питання ставили жителі Балтської громади Станіславу Чорному під час прямої телефонної лінії, яку організувала наша газета

Пряма телефонна лінія з питань обслуговування Балтської громади первинною ланкою медицини відбулася 13 листопада. Жителі громади мали можливість поставити запитання директору комунального некомерційного підприємства «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги» Станіславу Івановичу Чорному і отримати відповіді. 

Балтян цікавили питання профілактики, реабілітації, вакцинації, доступу до безкоштовних послуг тощо.

Володимир Кузьменко: Чи може сімейний лікар надати консультацію чи допомогу при проблемах зі слухом?

— Так, оглянути може, але діагноз не ставить. Лікар визначає, з приводу чого прийшов пацієнт, на що скаржиться. Якщо сімейний лікар зробив все, що входить у його обов’язки, а ситуація не покращується, він дає направлення до спеціаліста. 

Однак, якщо пацієнту необхідне термінове обстеження, а ЛОР проводить прийом у певні дні, ми рекомендуємо звернутися у Подільськ або до приватного лікаря. Загалом, за електронним направленням можна звернутися до будь-якого лікаря на території України.

Ніна Сахарова: Які послуги можна отримати на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги безкоштовно?

— Кожному пацієнту роздавали буклети про безкоштовні послуги сімейного лікаря. Є вони на стенді у Центрі, на нашому сайті. Це діагностика, лікування, невідкладна медична допомога, вакцинація, супровід вагітності, допомога дітям, видача довідок, паліативна допомога, консультації, а також працює денний стаціонар.

Євген Килимник: Раніше хворі після інфарктів і інсультів проходили реабілітацію у Лермонтовському санаторії в Одесі. Зараз сімейний лікар може посприяти у реабілітації своєму пацієнту?

— Це питання скоріше до очільника багатопрофільної лікарні. Однак скажу, що так, до війни реабілітація працюючих пацієнтів проводилась на базі Лермонтовського санаторію. Пацієнти з відкритим лікарняним із стаціонарного відділення відправлялись туди. Зараз такої можливості немає.

На території лікарні є «інсультне», «інфарктне» та реанімаційне відділення. Є досвідчені фахівці, які контролюють потребу у реабілітації пацієнтів і можливість її здійснення.

календар профілактичних щеплень

Сергій Білоус: Чи актуальна зараз вакцинація від коронавірусу? Як часто треба робити щеплення?

— Повним курсом вакцинації проти коронавірусу є три щеплення — два основні і одне бустерне. Це загальний рекомендований курс для кожної людини. Всі інші вакцинації — це сезонні бустери, які треба робити лише людям з групи ризику.

В Україні немає щорічної вакцинації проти коронавірусу, як, наприклад, проти грипу. Вакцинація проти COVID-19 безоплатна. Записатися можна у сімейного лікаря.

Тетяна Павлюк: Чи проводиться нині профілактика інфекційних захворювань? 

— Звичайно, проводиться. І найкраща профілактика – це щеплення. Останнім часом, у зв’язку з війною, багато людей самі звертались до сімейних лікарів щодо отримання щеплення від правцю, яке доросла людина повинна робити кожні 10 років. 

Щодо неінфекційних захворювань — гіпертонічна хвороба, цукровий діабет — сімейні лікарі проводять скринінгове анкетування пацієнтів на прийомі. 

Наразі багато уваги приділяється вакцинації дітей від кору. Україна лідирує за кількістю хворих на кір у світі. Щеплення – єдиний спосіб захиститися від хвороби, від якої немає ліків.

Микола Гранченко: Як здійснюється допомога пацієнтам з підозрою та діагнозом туберкульоз?

— Медицина навчилася лікувати туберкульоз ефективно. Якщо людині поставили діагноз вперше, то через два тижні курсу лікування вона вже є безпечною. Може проживати у сім’ї, а не ізольовано, і мати соціалізацію. У сімейного лікаря є скринінгові анкети: якщо є підозра — просимо здати аналізи. 

У Балті від Одеського центру соціально значущих хвороб працює лікар-фтизіатр. Проводиться експрес-обстеження мокротиння, і за дві години можна отримати результати. Оперативність – ознака нинішньої доби. Туберкульоз контролюється. Навіть після закриття тубдиспансеру у нас не посунула лавина хворих.

Софія Сергієва: Які аналізи можна зробити у ЦПМСД і чи дає сімейний лікар направлення у «Смартлаб»?

— Лабораторія у нашому Центрі діє відповідно до стандартів. Аналізи крові і сечі робляться напівавтоматично. Також — глюкоза крові, загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула), загальний холестерин, пікфлуометрія (показники дихальної системи), швидкі тести на ВІЛ, вірусний гепатит, вагітність, тропоніни (інфаркт).

У комерційні лабораторії ми направлення не даємо. 

Анна Куплевацька: Я хворію на цукровий діабет і маю контролювати рівень цукру у крові. Часто мені кажуть, що немає реактивів. Чи насправді це так?

— Якщо вам відмовили, то треба прийти до директора лікарні і запитати, чи тимчасово немає реактивів? Або звернутися до начмеда чи на гарячу лінію 16-77 — це Національна служба здоров’я України (усі дзвінки — безкоштовні). Там реагують миттєво на звернення – відправляють запит на електронну пошту лікарні, на який у визначений термін мають відповісти, з якої причини пацієнту відмовлено у безкоштовній послузі. Треба вміти захищати свої права.

Андрій Тітов: Чому в лабораторії не роблять аналізи на поганий холестерин?

— Скринінгове визначення у пацієнта загального холестерину є виконанням договірних умов нашого Центру з НСЗУ. Для цього ми заключили договір субпідряду з багатопрофільною лікарнею. За направленням сімейного лікаря або лікаря-кардіолога чи терапевта лікарні там роблять аналіз на ліпопротеїди низької щільності, тобто на поганий холестерин. За направленням всі аналізи робляться безкоштовно. З приводу непроведення безкоштовного дослідження необхідно звертатися зі скаргою до керівництва лікарні.

Іван Стойков: Чи виписує сімейний лікар рецепти на ліки для онкохворого і де ці ліки можна отримати?

— Знеболюючі препарати виписує лікар-онколог або лікар загальної практики за місцем обліку онкохворої особи. Є чинним оновлений реєстр лікарських засобів, що підлягають реімбурсації. До реєстру включено знеболювальні препарати морфіну для паліативних пацієнтів. На жаль, морфін можна отримати тільки в одеських аптеках. Я порушував питання щодо відпуску цього препарату в аптеках Подільська або Балти, бо північ Одещини не забезпечена. Але поки що безрезультатно. 

З листопада цього року припинено виписування так званих рожевих ф.3 рецептів. Тільки електронні, за виключенням випадків відключення електроенергії в Центрі. Щодо першого рецепту, то він виписується після спілкування лікаря та пацієнта, в подальшому дистанційно, за потреби, для продовження знеболення.

Крім морфіну, всі інші препарати — за кошти пацієнта. Інститут раку та онкодиспансери в Києві мають пакети, за якими видаються ліки для онкохворих безкоштовно.

Олександр Рощин: Чи може пацієнт дзвонити до сімейного лікаря будь-якої пори за потреби?

– Найкраще – це домовитися з лікарем про форму і час спілкування. Давати свої контакти чи ні — визначає лікар. Можна написати у вайбері чи зателефонувати за номером (04866) 2-42-22. Якщо лікар вільний, він вас вислухає, якщо лікаря немає – вам запропонують інших фахівців, до яких можна записатися або проконсультуватися. Головне розуміти, що лікар теж людина і теж потребує особистого простору.

Наталія Прицепова: Чому в поліклініці не працює стаціонарний телефон? Неможливо з’єднатися з лікарем. Стареньким і інвалідам треба їхати за направленням.

— Так, справді, два тижні стаціонарний телефон за номером 2-42-22 не працював. Нас не попередили про відключення при переведенні на IP-телефонію. Внутрішні телефони і мобільний (099) 902-42-22 працювали, тому ми не знали про відключення і не змогли попередити людей.

Я щиро прошу вибачення у всіх за незручності. Наразі всі телефони в робочому режимі. 

Зараз працюємо над тим, аби надати людям можливість проконсультуватися з сімейним лікарем за мобільним номером в позаробочі години.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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