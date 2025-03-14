Як визначити, чим ви захворіли?

– Грип розвивається дуже швидко – за 2-3 години після спілкування з хворим ви можете відчути погіршення свого стану – різко підвищується температура (більше 38 і навіть до 400С), болять голова та суглоби, – розповідає доцентка кафедри інфекційних хвороб ОНМедУ Наталія Мовлянова. – Щодо ГРВІ, проблеми зʼявляються за 2-3 дні, і найчастіше – це нежить, сльозотеча, важке дихання через забитий ніс. Температура зазвичай не перевищує 380С.

Фахівці радять спостерігати за симптомами захворювання: якщо протягом трьох днів вони не збільшуються і людина почувається нормально, можна лікуватися вдома. Це ліжковий режим, тепле пиття, добре харчування – вітаміни в цей час краще отримувати через їжу, а не в синтетичному вигляді аптечних драже або крапель.

За умови появи незвичних симптомів, наприклад, проблем з серцево-судинною або нервовою системою, або погіршення стану – посилення головного та суглобового болю, підвищення температури, яка не знижується, краще звернутись до лікаря і в жодному разі не виходити на роботу, щоб не наражати на загрозу інфікування оточуючих.

Можна також зробити швидкий тест. Зараз є такі комплексні тести, досить прості у користуванні, які дозволяють в домашніх умовах визначити, з чим ви маєте справу – з грипом А чи грипом В, з ковідом чи з поєднанням цих збудників. Головне, не забувати – грип або ковід можуть бути легшими за ті важкі наслідки, які вони залишають по собі. Саме тому не треба самому собі призначати антибіотики або інші препарати. Віруси чудово призвичаїлися до ліків. І помилкове призначення значно спрощує шлях хвороби і ускладнює стан людини.

Тести і вакцини за власні кошти

За словами заступника міністра охорони здоровʼя та головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, після піку ГРВІ та грипу в Україні на початку весни очікується більша циркуляція COVID-19. Прогнозується, що влітку 2025 року знову буде домінувати варіант «Омікрон», що підкреслює важливість підтримання високих рівнів вакцинації та готовності медичних установ до нових викликів.

За таких перспектив доводиться згадати про необхідність користуватися швидкими тестами і важливість щеплень від ковіду та грипу. Але не все це є безоплатним.

Зокрема, тест-набір Verus Covid-19/Грип А/В українського бренду, який дозволяє в домашніх умовах визначити і грип, і ковід, коштує в одеських аптеках (при замовленні через інтернет) від 271 гривні.

Вакцина від грипу «Ваксігрип тетра» доступна для замовлення через інтернет лише в одній аптеці в Одесі. Вартість – 490 гривень. Ви можете зробити щеплення в будь-якій амбулаторії сімейної медицини, але вакцину повинні придбати власним коштом.

Безоплатною залишається вакцинація від ковіду. Якщо з часу завершення повного курсу вакцинації від COVID-19 вже минуло шість місяців, ви можете записатися до сімейного лікаря і обговорити з ним свої подальші дії щодо щеплення.

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Зараз, в період підйому грипу, люди дуже часто скаржаться на високу вартість вакцин від грипу. Якби вона була нижчою, кількість тих, хто зробив би щеплення, була б значно більшою.

Люди мають надію, що наступного разу, з наближенням сезону грипу, уряд все ж знайде шляхи здешевлення цін на експрес-тести для визначення грипу та ковіду, на вакцини від грипу.