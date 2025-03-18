Что такое бригады здоровья?

Осмотр врачом Муравской Ириной Олеговной

— Станислав Иванович, кто из медицинских специалистов входит в так называемую бригаду здоровья?

— В мобильные бригады входят семейный врач соответствующей амбулатории в селе и медсестра при необходимости.

Бригады работают по графику. Каждый семейный врач охватывает по несколько населенных пунктов, чтобы не обойти вниманием ни одно село. Выезд согласовывается с местными властями, обсуждаются время и место приема, количество желающих пройти обследование и получить медицинскую помощь.

Помощь оказывают как местным жителям, так и вынужденным переселенцам. Для этого им не надо подписывать декларацию с семейным врачом в громаде. Хотя мы предлагаем.

— Какие услуги предоставляются бригадой?

— Пациенты могут получить консультацию семейного врача, измерить давление, сделать кардиограмму, получить рецепт. Кроме того, проводятся забор крови на определение уровня холестерина, профилактические прививки.

Также на контроле люди из группы повышенного риска, людей почтенного возраста, маломобильных, людей с инвалидностью посещают на дому.

— Сколько пациентов может осмотреть мобильная бригада за один выезд?

— Это зависит от количества желающих. Люди обращаются к медработнику своего населенного пункта, он формирует список, который передает работникам мобильной бригады. Бывает, проходят обследование 50 человек в день.

Медицинские осмотры проводятся в зависимости от количества сел, которые обслуживает врач в амбулатории. Преимущественно один раз в две недели, по согласованному графику. Бригада, уезжая в села, берет кардиограф, тесты. Если, например, пришел пенсионер и ему нужно медикаментозное лечение, то врачи, вернувшись в амбулаторию, вносят его в единую базу, выписывают рецепты и пациент получает уведомление.

Вместо аптеки — «Укрпочта»

Осмотр педиатром — Ковальчук Людмилой Анатольевной.

В селах района аптек сегодня нет. Отсутствуют и мобильные аптеки.

Зато есть альтернатива: доставка доступных лекарств через «Укрпочту». Между Министерством здравоохранения и «Укрпочтой» заключено соответствующее соглашение. Каждый пациент может сам воспользоваться данной услугой и заказать доставку лекарств. Кстати, такая доставка бесплатная. Ее проплачивает Минздрав.

Обо всех этих новинках человек может узнать, зайдя на сайт Балтского центра первичной медико-санитарной помощи или на страницу в Фейсбуке. К тому же и медработники в селах и старосты рассказывают людям об изменениях в медобслуживании.

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Контакты, по которым пациент (при необходимости) сам может записаться на прием или попросить связать его с семейным врачом: тел. (048) 662-42-22, (099) 902-42-22.

Люди довольны приездом врачей

Измерение сахара крови

— Хорошо, что врачи приезжают в село, потому что здесь, на месте, можно и сахар крови измерить, и кардиограмму сделать. А так бы пришлось ехать в город на осмотр. Перед этим надо записаться. Да еще и потратиться на проезд, — говорит житель Новополя Анатолий.

Мать с младенцем тоже довольна работой мобильной медицинской бригады.

— Одно дело пройтись с маленьким ребенком по селу и обследоваться и получить нужную консультацию, другое — ехать в город в автобусе или нанимать такси, — говорит жительница Новополя Елена.

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