Сергій Гуцол: фельдшер з Подільщини, що обслуговує одразу три села

Де народився, там і згодився

У селах Мала Олександрівка, Андріївка та Розалівка проживають переважно люди поважного віку. Тобто саме тієї категорії, яка найбільше потребує медичного супроводу. Сюди вузькопрофільні лікарі приїжджають за графіком, а фельдшер завжди поруч: вдень і вночі, в хуртовину і в спеку.

Він народився у селі Розалівка в сім`ї трудівників хлібної ниви. Закінчивши школу, вступив до Котовського медучилища на фельдшерське відділення, яке закінчив з відзнакою.

Після служби в санчастині Туркменського прикордонного округу Сергій повернувся до рідного села.

– Я хотів бути корисним тут, вдома, — каже фельдшер.

«Наш сімейний лікар»

Сьогодні Сергій Гуцол працює завідувачем фельдшерського пункту села Розалівка. Він – досвідчений фахівець, якому довіряють, шанована у селі людина. Сергій Миколайович знає про своїх пацієнтів майже все: у кого і які проблеми зі здоров’ям та історії цілих родин. Тому й називають його «наш сімейний лікар».

І випробування пандемією Covid-19 Сергій Гуцол пройшов на відмінно: миттєво реагував на кожен випадок, допомагав пацієнтам боротися із недугою, не боявся прийти до хворого, щоб допомогти. Навіть коли захворів сам, консультував селян телефоном.

Вирощує сади й співає

А ще він гарний чоловік і добрий батько і в усьому має підтримку своєї дружини Людмили Василівни. Вона працює вчителькою початкових класів у місцевій школі. Вони разом вже 32 роки.

Медик залюбки бере участь й у художній самодіяльності села — має гарні акторські здібності і прекрасно співає.

Чудовий сад красується на їхньому обійсті. Садівництво – ще одна любов Сергія Миколайовича. Він висаджує нові сорти плодових дерев, робить щепи деревам, вирощує різноманітні сорти винограду, прикрашає садибу декоративними фігурами, виготовленими власноруч.

— Це захоплення прийшло само собою. Його слід іде з дитинства. Садиш дерево чи виноградну лозу і чекаєш від них плодів. Милуєшся, коли плодоносить сад, наливаються соком грона, експериментуєш і дбаєш про них, — ділиться Сергій Гуцол.